Ezgi Apartmanı davasında mahkeme yeni bilirkişi raporu istedi

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’nın yıkımına ilişkin davada mahkeme, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in tutukluluk halinin devamına, firari sanık Ertan Danacı hakkındaki yakalama kararının sürdürülmesine ve dosyaya yeni bir bilirkişi raporu alınmasına hükmetti. Duruşma 12 Aralık’a ertelendi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 13 saatlik duruşmaya, tutuklu sanıklar Kervancıoğlu ve Pekel ile tutuksuz sanık fenni mesul Mehmet Tekin, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı. Firari sanık Danacı ise salonda yer almadı.

Savcılık mütalaasında, sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, uzun süre firarikalmalarının ve isnat edilen suçun cezasının ağırlığının dikkate alındığında tutukluluğun ölçülü olduğu belirtildi. Mütalaada Tekin için adli kontrolün, Danacı için ise yakalama kararının devamı istendi; bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla teknik bir üniversiteden yeni kusur raporu talep edildi.

Duruşmada söz verilen depremzede yakınları, sanıklara tepki göstererek adalet talebini yineledi.

Sanık müdafilerinden Ersan Şen, binadaki tadilatın yıkıma neden olmadığı görüşünü savunarak, mevcut iki üniversite raporunun da bu yönde olduğunu söyledi ve “Tadilat ile yıkım arasında nedensellik bağı kurulamazken, olası kast ya da bilinçli taksir isnadı isabetli değildir” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklulukların devamı, yeni bilirkişi raporu alınması ve yakalama kararının sürdürülmesiyönünde karar vererek duruşmayı 12 Aralık’a bıraktı.

(EMK)