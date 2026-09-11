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YT: Yayın Tarihi: 11.09.2026 07:51 11 Eylül 2026 07:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.09.2026 07:59 11 Eylül 2026 07:59
Okuma Okuma:  2 dakika

Ezgi Apartmanı davasında karar: 8 sanığa hapis, 3 sanığa beraat

6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında Kervan Pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 8’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ezgi Apartmanı davasında karar: 8 sanığa hapis, 3 sanığa beraat
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Maraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında mahkeme, sanıklara çeşitli hapis cezaları verirken 3 sanığın beraatine hükmetti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tutuksuz sanık M.T. ve kamu personeli M.D. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan E.D. ile bazı kamu görevlileri ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sordu.

Tutuklu sanık Mustafa Pekel, savcının mütalaasını kabul etmediğini belirterek, dosyaya gelen 5 rapordan 4'ünde suçsuz olduklarının belirtildiğini savunarak, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sami Kervancıoğlu da mütalaayı kabul etmediğini ifade ederek, suçsuz olduğunu ve 14 aydır cezaevinde bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık M.T. ise Maraş'ta 35 binasının bulunduğunu kaydederek, "Oralarda hata yapmamışım, bu binada mı yapacağım. Sanki fenni mesul hiç şantiyeye uğramamış gibi konuşuluyor. Somut bir veri verin ki ben de suçumu bileyim. Ben yılların mühendisiyim, hiçbir hatam yok." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık M.D. ise ceza verilmesi halinde "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Rezan Epözdemir, sanıklara emsal niteliğinde cezalar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Ersan Şen ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatlerini istedi.

Duruşmada söz verilen müştekiler de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak için duruşmaya bir süre ara verdi.

Verilen cezalar

Aranın ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası verdi.

Heyet, iki sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine hükmetti.

Aynı suçtan fenni mesul M.T.'ye 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi.

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri eski İmar İşleri Müdürü F.Y, mimar V.Ç, Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili S.A, inşaat mühendisi A.G. ve inşaat teknikeri M.A.C. "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, pastanenin iç mekan tasarımcısı E.D. ile dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri mimar M.D. ve makine mühendisi M.Ş'nin ise beraatlerine karar verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 11 sanık hakkında dava açılmıştı.

Haber Yeri
İstanbul
6 Şubat depremleri
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