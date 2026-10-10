Eyüpsultan’da başkan vekilliğini CHP-Yeni Parti adayı kazandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimini, CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı Cafer Parlak kazandı. Dördüncü turda 19 oy alan Parlak, Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Özmen’in 6 Ekim’de tutuklanmasının ardından İstanbul Valiliğinin kararıyla belediye meclisi, yeni başkan vekilini seçmek üzere bugün toplandı.

Seçim sırasında belediye binasının çevresinde çok sayıda polis ve TOMA konuşlandırıldı. Gazeteciler ise belediye binasına alınmadı.

Özmen, soruşturma kapsamında “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak”, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddialarıyla tutuklandı.

Başkan vekilliği seçimi için CHP ve Yeni Parti’nin adayı Cafer Parlak, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Muhammed Çakır oldu.

Eyüpsultan Belediye Meclisinde CHP-Yeni Parti grubunun 23, AKP’nin 11, MHP’nin ise üç üyesi bulunuyor.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de seçimi takip etti.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeniden #Eyüpsultan Belediyesi önünde.. #ÖzgürÇelik, öğlen belediye binasına alınmamıştı. Süreci YENİ Parti Eyüp İlçe binasında takip eden Çelik, belediye önüne geldi. https://t.co/FEvVb3h1S0 — Fatoş Erdoğan (@puleragema) October 10, 2026

İlk turda Parlak önde

İlk turda Cafer Parlak 21 oy, Muhammed Çakır 15 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı.

İkinci turda da Parlak 21 oyla seçimi önde tamamladı. Çakır ise 16 oy aldı. Bu turda toplam 37 oy kullanıldı.

Üçüncü turda iki aday da 18’er oy aldı. Geçersiz oylar üzerinden AKP grubu itiraz etti.

Dördüncü turda 19 oy aldı

Dördüncü turda Cafer Parlak 19, Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. Bu sonuçla Parlak, Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

(EMK)