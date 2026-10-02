Eyüpsultan Belediyesi’ne operasyon: Başkan Özmen dahil 28 kişi gözaltında

İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 23’ü kamu görevlisi.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında da arama yapıldı.
Halk TV’nin aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in Ankara’ya götürülmesi bekleniyor.
Halk TV'nin aktardığına göre gözaltına alınan 28 kişinin isimleri şöyle:
Mithat Bülent Özmen, Abdullah Erbin, İnan Balah, Ali Kemal Güler, Halil İbrahim Şahin, Şeref Gedik, Neşe An, Muhammet Akan, Medine Gürsoy, Ali Yentur, Gözde Şimşek, Tayfun Kurumahmut, Pelin Yıldırım, Ayşe Kübra Emrehan, Mahmut Kırdemir, Rahmi Özyurt, Ali Behçet Yazıcı, Ahmet Mustafa Bozkır, Serhan Urhan, Fatma Esra Toraman, Yakup Gürer, Özlem Kılıç, Bilal Gören, Yunus Emre Bulut, Aziz Pektanır, Hüdanur Yazıcı, İbrahim Özdoğan ve Mücahit Özdoğan.
"Özmen'in gözaltına alınmasını kınıyoruz"
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, X'te operasyona tepki gösterdi:
"MİLLETİN PARASINA ÇÖKENLER, SANDIK İRADESİNE ÇÖKÜYOR! Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen’in gözaltına alınması kınıyoruz! Halkın seçtiği başkanları hedef alarak hesap vermekten kaçamazsınız! Başkanımızın yanındayız. Milletin parasını da iradesini de size teslim etmeyeceğiz!"
(EMK)