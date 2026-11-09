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YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 14:56 9 Kasım 2026 14:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 15:27 9 Kasım 2026 15:27
Okuma Okuma:  4 dakika

Eyüpsultan Belediyesi’nde 287 taşeron işçi 25 gündür maaşını alamıyor

İşçiler, eksik yatırılan sigorta primleri, ücret eşitsizliği ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı örgütlenmeye çalışıyor.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
Eyüpsultan Belediyesi’nde 287 taşeron işçi 25 gündür maaşını alamıyor
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Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde Kervan HİP Ltd. Şti. bünyesinde çalışan taşeron işçilerin 15 Ekim’de yatırılması gereken ücretleri halen ödenmedi.

Sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar ve belediyenin sosyal hizmet alanındaki farklı birimlerinde görev yapan çalışanların da aralarında bulunduğu 287 işçi 25 gündür maaş alabilmek için bekliyor.

İşçiler adına konuşan Kerem Aksoy (iş güvenliği nedeniyle ismi değiştirilmiştir), ücretlerin ödenmesinin şu an işçilerin öncelikli talep olduğunu belirterek, güvencesiz istihdam, eksik sigorta primi ve ücret eşitsizliği gibi sorunların da uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının belediyeye yönelik yürüttüğü bir soruşturmada 2 Ekim'den bu yana tutuklu. Özmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyların yüzde 48'ini alarak CHP'den belediye başkanı seçilmişti. Özmen'in yerine başkan vekilliğini Cafer Parlak yürütüyor.

“Tam zamanlı çalışıyoruz, kısmi süreli gösteriliyoruz”

Aksoy’un aktardığına göre belediyede taşeron çalışma sistemi yaklaşık altı-yedi yıldır uygulanıyor.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kapsamındaki bazı hizmetler, “psikososyal ve eğitim” başlığı altında yapılan hizmet alımı ihaleleriyle taşeron şirketlere veriliyor.

Kervan HİP’in son üç-dört yıldır bu ihaleleri aldığını belirten Aksoy, işçilerin önemli bölümünün haftada beş gün tam zamanlı çalışmasına rağmen kısmi süreli istihdam edildiğini söyledi. “Fiilen tam süreli çalışıyoruz ancak kısmi süreli gösteriliyoruz. Bu nedenle sigorta primlerimiz de ayda 15-16 gün gibi eksik yatırılıyor” diye konuştu.

İşçiler ayrıca belediye şirketi bünyesinde aynı işi yapan çalışanlarla aralarında aylık 20-25 bin liraya varan ücret farkı bulunduğunu belirtiyor.

İşçiler ayrıca bazı çalışanların ihale kapsamı dışındaki işlerde de görevlendirildiği ileri sürüyor. Temizlik, taşıma, mutfak ve servis işlerinde çalışan bazı işçilerin sözleşmede tanımlanan görevlerinin dışında çalıştırılıyor.

Geçen yıl da ücretler gecikmişti

Aksoy, geçen yılın sonlarında da yaklaşık iki ay boyunca ücretlerini alamadıklarını söyledi. Önceki ücret krizinin belediyenin ödeme yapmasıyla çözüldüğünü anlattı.

Aksoy’a göre belediye asıl işveren olarak taşeron şirketin işçilere ödeme yapmaması halinde hakedişlerden kesinti yaparak ücretlerin ödenmesini sağlayabilir.

Mevcut gecikmeyle ilgili olarak ise belediye ve taşeron şirket arasında ödeme konusunda karşılıklı farklı açıklamalar yapıldığını aktaran Aksoy şöyle konuştu:

“Belediye yönetimi, firmaya ödeme yaptığını söylüyor. Şirket ise belediyeden alacağı bulunduğunu, yatırılan paranın bu alacağa sayıldığını ve yapılan ödemenin ücretleri karşılamaya yetmediğini ifade ediyor.”

“Öncelikli hedef maaşların ödenmesi”

İşçiler, belediye üst yönetimiyle görüşme talebiyle dilekçe verdiklerini, belediye yönetimi ve taşeron şirketle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Planlanan iş bırakma eylemini müzakerelerin sürmesi nedeniyle ertelediklerini söyleyen Aksoy, “Öncelikli hedefimiz maaşların ödenmesi. Diğer sorunlarımızın çözümü için de müzakere sürecinin devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçiler ücretlerinin İş Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında en geç 10 Kasım günü sonuna kadar yatırılmasını talep ediyor.

Yasa ne diyor?

İş Kanunu madde 34 - Ücretin gününde ödenmemesi

Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Yeni ihale belirsizliği

İşçiler açısından bir diğer sorun da yeni dönem ihalesine ilişkin belirsizlik.

Mevcut sözleşmenin 31 Aralık’ta sona ereceğini belirten Aksoy, yeni ihalenin henüz yapılmadığını ve çalışanların gelecek yıl çalışmaya devam edip etmeyeceklerini bilmediklerini söyledi.

Önceki dönemde sözleşme sona erdikten sonra işçilerin çıkışlarının verildiğini ve yeni ihale kapsamında yeniden işe girişlerinin yapıldığını anlatan Aksoy, bu durumun çalışanlarda iş güvencesi konusunda kaygı yarattığını belirtti.

“Yeni dönemde olacak mıyız, olmayacak mıyız bilmiyoruz. Belediyenin hepimizi işten çıkarması halinde ne olacağı da belirsiz” dedi.

"Belediye olarak zor bir süreçten geçiyorz"

YENİ Parti'li Meclis Üyesi Ebru Demir, bianet'e yaptığı açıklamada belediye olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklu olduğunu hatırlatan Demir, iktidarın ekonomik baskısı altında olduklarını söyledi.

"Taşeron şirkete borcumuz vardı. Yatırdık ama borçtan saydıkları için işçilere ödeme yapmadılar. Kalan tutarı da bugün yatırdık. Bugün mesai bitimine kadar işçilere ücretleri yatırılacak." dedi.

246 milyon TL'lik ihale

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün açtığı “Ders Destek, Sağlık ve Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri Alanında Danışmanlık ve Eğitim Kursları Uygulaması” ihalesi 6 Ocak 2026’da yapıldı.

Yedi firmanın doküman indirdiği ihale için sadece Kervan Hip Turizm Temizlik İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi teklif verdi. Söz konusu şirket 246 milyon TL ile de ihaleyi aldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Eyüpsultan Belediyesi taşeron
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber...

bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayımlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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