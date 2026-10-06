Eyüpsultan Belediye Başkanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 17 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgusunun ardından Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Halil İbrahim Şahin, Ali Kemal Güler, Ali Yentur ve Bilal Gören’in olduğu 4 kişi de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Hakimliğin kararına göre, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen hakkında “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak”, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından; Abdullah Erbin, Ayşe Kübra Emrehan, Aziz Pektanır, Hüdanur Yıldız, İbrahim Özdoğan, Mahmut Kırdemir, Mücahit Özdoğan, Özlem Kılıç, Serhan Urhan, Şeref Gedik, Tayfun Kurumahmut ve Yunus Emre Bulut hakkında ise “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçundan kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu belirtildi.

Kararda, şüphelilerin kollukta, savcılıkta ve hakimlik huzurunda verdikleri ifadeler ile dosya kapsamında bulunan H.A ve E.B'nin beyanları, Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelere ilişkin inceleme ve tutanaklar, HTS kayıtları, kolluk tutanakları ile dosya içerisinde bulunan diğer bilgi, belge ve tutanakların mevcut delil durumunu oluşturduğu kaydedildi.

Hakimlik, Ali Kemal Güler, Halil İbrahim Şahin, Ali Yentur ve Bilal Gören hakkında ise savcılık tarafından yapılan tutuklama taleplerini ayrı ayrı reddetti.

(Mİ)