Ankara Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada 19 Kasım'DA gözaltına alınan Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Aynı dosya kapsamında Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı da dün gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Elmalı'nın tutuklanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Ekim’de Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edilen soruşturmada Belediye Başkanı Özmen, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet alma” ve “suç örgütüne üye olma” suçlamalarıyla tutuklandı. Ardından 12 kişi daha tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görevden uzaklaştırılan Özmen’in yerine, 10 Ekim’de belediye meclisinde yapılan seçimde CHP-YENİ Parti'nin adayı Cafer Parlak başkanvekili seçildi.