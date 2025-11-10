ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2025 11:33
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2025 23:40
2 dk Okuma

Eyüpspor başkanı dahil sekiz kişi tutuklandı

Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü, dijital materyallerin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eyüpspor başkanı dahil sekiz kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

Futbolda “bahis” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik Özkaya ve hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı’nın da aralarında olduğu sekiz kişinin "müsabaka sonucunu etkilemeye çalıştığı" iddiası ile tutuklanmasına karar verdi.

Hakemler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen dahil 11 kişiyse yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 7 Kasım Cuma günü yaptığı açıklamada hakemlerle ilgili bahis iddialarını gündeme getirmesinin ardından başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 17 hakem, spor yazarı Umut Eken, Kasımpaşaspor’un eski başkanı Fatih Saraç, eski kulüp sahibi Turgay Ciner ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Fatih Saraç, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Murat Özkaya ve gözaltındaki 17 hakem bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yurt dışında bulunan Turgay Ciner hakkında, Can Holding soruşturması kapsamında eylül ayında da yakalamaya yönelik tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan hakemler:

Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen.

“Alo Fatih” serbest bırakıldı
“Alo Fatih” serbest bırakıldı
7 Kasım 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hakemler bahis operasyonu yasa dışı bahis bahis
Bahis Soruşturması: 149 Hakeme 8–12 ay men, 3 isim için inceleme sürüyor
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasi-149-hakeme-8-12-ay-men-3-isim-icin-inceleme-suruyor-313311
HAKEMLER VE KULÜP YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE
Bahis soruşturmasında 21 kişi için gözaltı
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasinda-21-kisi-icin-gozalti-313287
Türkiye Futbol Federasyonu’nda bahis istifaları
6 Kasım 2025
/haber/turkiye-futbol-federasyonunda-bahis-istifalari-313280
Özgür Özel'in 'bahis oynandı' iddiasına soruşturma
31 Ekim 2025
/haber/ozgur-ozel-in-bahis-oynandi-iddiasina-sorusturma-313102
TFF bahis oynadığını iddia ettiği 152 hakemi disipline sevk etti
28 Ekim 2025
/haber/tff-bahis-oynadigini-iddia-ettigi-152-hakemi-disipline-sevk-etti-313000
