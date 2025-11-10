Eyüpspor başkanı dahil sekiz kişi tutuklandı

Futbolda “bahis” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik Özkaya ve hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı’nın da aralarında olduğu sekiz kişinin "müsabaka sonucunu etkilemeye çalıştığı" iddiası ile tutuklanmasına karar verdi.

Hakemler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen dahil 11 kişiyse yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 7 Kasım Cuma günü yaptığı açıklamada hakemlerle ilgili bahis iddialarını gündeme getirmesinin ardından başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, 17 hakem, spor yazarı Umut Eken, Kasımpaşaspor’un eski başkanı Fatih Saraç, eski kulüp sahibi Turgay Ciner ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Fatih Saraç, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Murat Özkaya ve gözaltındaki 17 hakem bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yurt dışında bulunan Turgay Ciner hakkında, Can Holding soruşturması kapsamında eylül ayında da yakalamaya yönelik tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan hakemler:

Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen.

“Alo Fatih” serbest bırakıldı

