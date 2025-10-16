ENGLISH KURDÎ
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2025 14:34
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2025 14:45
2 dk Okuma

Eylülde konut fiyatlarındaki artış ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Eylül ayına yönelik konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Eylül 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41,1 ile Ankara bölgesinde saptandı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Eylül ayına yönelik konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre konut fiyatları eylülde aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,2 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 195,7 seviyesinde gerçekleşti.

Eylülde resmi enflasyon aylık yüzde 3,23 olarak açıklandığından konut fiyatlarında reel düşüş görüldü.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,8 oranında azalış gösterdi.

Ağustos ayında KFE aylık bazda yüzde 2,5 yıllık bazda yüzde 32,2 artmıştı.

İstanbul, Ankara, İzmir

2025 yılı Eylül ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,5, 2,3 ve 2,9 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 41,1 ve 34,4 oranlarında artış gösterdi.

En yüksek ve düşük artış yaşanan bölgeler

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Eylül 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41,1 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 22,6 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

İstanbul
