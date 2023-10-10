Eylül’de iş cinayetlerinde en az 151 kişi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Eylül’de en az 151 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ölen kişilerin 4’ü çocuk, 12’si mülteci/göçmen işçiydi.

2023’ün ilk dokuz ayında çalışırken ölen kişilerin sayısı Eylül verisiyle birlikte en az 1409’a yükseldi.

Ocak’ta 116, Şubat’ta 195, Mart’ta 130, Nisan’da 124, Mayıs’ta 146, Haziran’da 161, Temmuz’da 183, Ağustos’ta 203 kişi çalışırken hayatını kaybetti.

Eylül’de en çok ölüm inşaat-yol (42), tarım-orman (27), taşımacılık (17), konaklama (10) ve ticaret-büro (9) işkollarında gerçekleşti. İnşaat-yol işkolundaki ölümler, tüm ölümlerin yüzde 28’ini oluşturdu.

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında ilk sırayı yüzde 26 ile trafik kazaları aldı. Onu yüzde 14 ile ezilme-göçük ve yüzde 13 ile yüksekten düşme izledi.

En çok iş cinayeti İstanbul’da yaşandı. Eylül’de İstanbul’da 21 işçi öldü. Ankara, Antalya, İzmir ve Konya’da 9’ar işçi, Adana ve Çorum’da da 5’er işçi hayatını kaybetti.

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(HA)