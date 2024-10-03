ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 17:14
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 17:40
2 dk Okuma

Eylül ayında en az 152 iş cinayeti

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 4 Eylül'de yayımladığı ve 1972 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdiği istatistiklere atıf yapan İSİG Meclisi, kendi raporundaki verinin 1932 olduğunu hatırlattı ve “10 yıl sonra bir ilk gerçekleşti” dedi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Eylül ayında en az 152 iş cinayeti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) verilerine göre Eylül’de en az 152, yılın ilk dokuz ayında da en az 1371 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Ocak’ta 161, Şubat’ta 149, Mart’ta 124, Nisan’da 165, Mayıs’ta 142, Haziran’da 138, Temmuz’da 148, Ağustos’ta 192 işçi çalışırken hayatından oldu.

Eylül’deki iş cinayetlerinin 45’i sanayide, 42’si inşaatta, 33’ü tarımda ve 32’si hizmet sektöründe yaşandı.

1’i 14 yaşının altında çocuk, 2’si 15-17 yaş arasında çocuk/genç işçiydi. Eylül’de üç çocuk işçinin ölümüyle beraber bu yılın ilk dokuz ayında ölen çocuk işçi sayısı 57’ye ulaştı.

Ayrıca 8 işçi de 65 yaş ve üstünde olan kişilerdi. Bu ayda 18-29 yaş arası 29, 30-49 yaş arası 65, 50-64 yaş arası 40 işçi yaşamdan koptu. İSİG Meclisi 7 işçinin ise yaşını belirleyemedi. Öte yandan ölen işçilerden sadece 2’si sendikalıydı.

En çok ölüm de inşaat, yol işkolunda gerçekleşti. Bu iş kolunda çalışan 42 işçi öldü. Onu 33 kişiyle (18 işçi ve 15 çiftçi) tarım, orman, 23 işçiyle de taşımacılık işkolu izledi.

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında ise başı trafik ve servis kazaları çekti. Bu nedenle 35 işçi ölürken ezilme, göçük nedeniyle 30, yüksekten düşme nedeniyle de 26 işçi hayatını kaybetti.

10 yıl sonra bir ilk

İSİG Meclisi bu ayki raporunda ayrıca “10 yıl sonra bir ilk gerçekleşti” diyerek 4 Eylül’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı istatistiklere atıf yaptı.

Rapora göre 2023’te 1972 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirten İSİG Meclisi kendi raporlarında bu sayının 1932 olduğunu ifade etti. “Yıllardır İSİG Meclisi olarak açıkladığımız iş cinayeti raporlarında ölen işçi sayısının ‘şişirme’ olduğunu iddia edenler bakalım şimdi ne diyecek?” diye sordu.

2023’te en az 1932 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
2023’te en az 1932 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
16 Ocak 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İSİG İSİG Meclisi iş cinayetleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git