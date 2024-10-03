Eylül ayında en az 152 iş cinayeti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) verilerine göre Eylül’de en az 152, yılın ilk dokuz ayında da en az 1371 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Ocak’ta 161, Şubat’ta 149, Mart’ta 124, Nisan’da 165, Mayıs’ta 142, Haziran’da 138, Temmuz’da 148, Ağustos’ta 192 işçi çalışırken hayatından oldu.

Eylül’deki iş cinayetlerinin 45’i sanayide, 42’si inşaatta, 33’ü tarımda ve 32’si hizmet sektöründe yaşandı.

1’i 14 yaşının altında çocuk, 2’si 15-17 yaş arasında çocuk/genç işçiydi. Eylül’de üç çocuk işçinin ölümüyle beraber bu yılın ilk dokuz ayında ölen çocuk işçi sayısı 57’ye ulaştı.

Ayrıca 8 işçi de 65 yaş ve üstünde olan kişilerdi. Bu ayda 18-29 yaş arası 29, 30-49 yaş arası 65, 50-64 yaş arası 40 işçi yaşamdan koptu. İSİG Meclisi 7 işçinin ise yaşını belirleyemedi. Öte yandan ölen işçilerden sadece 2’si sendikalıydı.

En çok ölüm de inşaat, yol işkolunda gerçekleşti. Bu iş kolunda çalışan 42 işçi öldü. Onu 33 kişiyle (18 işçi ve 15 çiftçi) tarım, orman, 23 işçiyle de taşımacılık işkolu izledi.

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında ise başı trafik ve servis kazaları çekti. Bu nedenle 35 işçi ölürken ezilme, göçük nedeniyle 30, yüksekten düşme nedeniyle de 26 işçi hayatını kaybetti.

10 yıl sonra bir ilk

İSİG Meclisi bu ayki raporunda ayrıca “10 yıl sonra bir ilk gerçekleşti” diyerek 4 Eylül’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı istatistiklere atıf yaptı.

Rapora göre 2023’te 1972 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirten İSİG Meclisi kendi raporlarında bu sayının 1932 olduğunu ifade etti. “Yıllardır İSİG Meclisi olarak açıkladığımız iş cinayeti raporlarında ölen işçi sayısının ‘şişirme’ olduğunu iddia edenler bakalım şimdi ne diyecek?” diye sordu.

2023’te en az 1932 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

(HA)