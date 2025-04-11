Eylemlerde görevlendirilen polislere 10’ar bin TL yatırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu para ödülleri, eylemlerde görev alan polislerin hesaplarına yatırıldı. BirGün'ün haberine göre, birçok şehirde gerçekleştirilen eylemlerde görev yapan emniyet mensuplarına yaklaşık 10 bin TL tutarında ödeme yapıldı.

Murat Bakan, bir polis memurundan aldığı mesajı kamuoyuyla paylaşarak, İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından başlayan ve ülke geneline yayılan eylemlerde görev alan polis memurlarına ödül verilmesini planladığını açıklamıştı.

Bakan, konuyla ilgili açıklamasında şöyle demişti:

“İçişleri Bakanlığı, POLNET sistemi üzerinden yaptığı duyuruyla; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, toplumsal olaylarda görev yapan personele para ödülü verileceğini bildirmiştir. Ancak biz açıkça söylüyoruz: Polis, devletinin hukukunu ve milletinin onurunu üç kuruşluk bir ödüle değişmez. Hukukun çiğnendiği siyasi operasyonlara alet edilmemelidir.”

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(EMK)