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Yayın Tarihi: 19 Eylül 2024 15:49
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2024 15:51
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Eylemi engellenen Emine Şenyaşar hastaneye kaldırıldı

Meclis’teki Adalet Nöbeti eylemi engellenen Emine Şenyaşar, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, annesinin kalbinin sıkıştığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Eylemi engellenen Emine Şenyaşar hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: MA

Urfa’da eşi ve iki oğlu öldürülen ve Adalet Nöbeti’ni Meclis’e taşıyan Emine Şenyaşar’ın eylemi bugün engellendi.

DEM Parti Grubu binasının olduğu yere girişi engellenen Şenyaşar rahatsızlandı. Meclis’te bekletilen ambulanstaki sağlık çalışanları, Şenyaşar'a ilk müdahaleyi yaptı, ardından Şenyaşar hastaneye kaldırıldı.

MA’nın haberine göre, DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, annesinin kalbinin sıkıştığı bilgisini paylaştı.

Ne olmuştu?

14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyerine ve ardından hastanedeki saldırılarında, Hacı Esvet Şenyaşar, Emine Şenyaşar’ın oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi.

Saldırıda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralandı. Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı, Fadıl Şenyaşar tutuklandı.

Saldırıdan 15 ay sonra, 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıya ilişkin Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sadece işyerindeki olaylar konu edildi, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmedi.

Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a 18 yıl hapis cezası verildi.

Antep Bölge Adliye Mahkemesi, hastanedeki olaylar ile işyerindeki saldırı dosyalarının birleştirilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava devam ediyor.

Emine Şenyaşar 'olayı' ve mücadelesi
Emine Şenyaşar 'olayı' ve mücadelesi
2 Mayıs 2024

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
şenyaşar ailesi Emine Şenyaşar adalet nöbeti
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