HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:21 31 Ocak 2026 17:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.01.2026 17:38 31 Ocak 2026 17:38
Okuma Okuma:  2 dakika

Eylemdeki Migros Depo işçilerine patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis müdahalesi

9 ayda 5,6 milyar TL'lik kâra rağmen enflasyonun altında zam alan Migros Depo işçileri eylemlerini Tuncay Özilhan'ın evinin önüne taşıdı. İşçiler ters kelepçeyle gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eylemdeki Migros Depo işçilerine patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis müdahalesi
Fotoğraf: DGD-SEN

Yüzde 28 zam dayatması ve işten atmalara direnişlerini sürdüren Migros Depo işçileri, eylemlerini Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önünde taşıdı. Basın açıklaması yaptı.

Taleplerini sıraladıkları açıklamanın ardından eylemlerine devam etmek isteyen işçiler polis tarafından ablukaya alındı. Bunun üzerine işçiler oturma eylemine başladı. Polis gazetecileri de alandan çıkarttı.

İşçiler polis ablukasına tepki göstererek “Anayasal hakkımız için 1 dakikalık mesafeyi yürümemize engel olmak isteyenler bilsin, “İşçiler geri adım atmaz. Kolluğun görevi patronları değil, işçileri korumaktır. Biz buraya ilk defa gelmiyoruz. Emniyet, Migros birlikte suç işliyor” dedi.

Bunun üzerine polis işçilere müdahale etti. DGD-SEN, 100’e yakın içinin ters kelepçeyle gözaltına alındığını duyurdu.

İşçiler ne istiyor?

İşçilerin talepleri şöyle:

  • Maaşlara net yüzde 50 zam.
  • Banka promosyonları işçilere eksiksiz ödenecek.
  • Vergi kesintilerinin işveren tarafından ödenmesi.
  • Ayrımsız-şartsız ve işkolu değişmeksizin tüm Migros taşeronlarına kadro.

Migros Depo işçileri 23 Ocak'ta insanca yaşanacak ücret, taşeron düzeninin son bulması ve sendikal hakları için mücadeleye girişti. DGD-SEN öncülüğündeki direniş önce İstanbul Esenyurt, Adana merkez ve Sarıçam, İzmir Torbalı’daki depolarda başladı. Daha sonra Mersin/Tarsus, Erzurum, Diyarbakır, Kocaeli/Şekerpınar, Kocaeli/Çayırova, Antalya, Bursa/Merkez ve Bursa/Alaşar depoları da direnişe katıldı. Buradan da BİM ve A101 depolarına sıçradı.

28 Ocak'ta Migros taşeron firmalarda çalışan 7 bin 875 işçinin Migros kadrosuna alındığı açıklandı. Ancak ardından işçiler 30 Ocak’ta Kod 49’la (görevini yapmamak) işten atıldı. İşten atılan işçilerin tam sayısı bilinmiyor. Kaynaklar 140 ile 500 arasında olduğunu belirtiyor.

Migros henüz 2025 bilançosunu açıklamadı. Ancak açıklanan ilk üç çeyrek verisine göre Migros'un 9 aylık net kârı yaklaşık 5,6 milyar TL (yaklaşık 130 milyon dolar).

(HA)

İstanbul
