Eylemdeki Migros Depo işçilerine patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis müdahalesi

Yüzde 28 zam dayatması ve işten atmalara direnişlerini sürdüren Migros Depo işçileri, eylemlerini Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önünde taşıdı. Basın açıklaması yaptı.

Taleplerini sıraladıkları açıklamanın ardından eylemlerine devam etmek isteyen işçiler polis tarafından ablukaya alındı. Bunun üzerine işçiler oturma eylemine başladı. Polis gazetecileri de alandan çıkarttı.

GÖZALTINA ALINIYORUZ! Arkadaşlarımız zorla itilerek, darp edilerek alandan uzaklaştırılmaya çalışılıyor! Basın zorla alandan çıkarıldı! Biz bu yoldan dönmeyeceğiz, mutlaka kazanacağız! Siz mutlaka hesap vereceksiniz! #MigrosBOYKOT #GaspcıMigros pic.twitter.com/oLVG0OA1TK

İşçiler polis ablukasına tepki göstererek “Anayasal hakkımız için 1 dakikalık mesafeyi yürümemize engel olmak isteyenler bilsin, “İşçiler geri adım atmaz. Kolluğun görevi patronları değil, işçileri korumaktır. Biz buraya ilk defa gelmiyoruz. Emniyet, Migros birlikte suç işliyor” dedi.

📍TESLİM OLMAK YOK! BURADAYIZ! Tuncay Özilhan bizi görecek! Biz hakkımızı istiyoruz! Yaşasın Migros direnişimiz! #GaspcıMigros #MigrostaSefaleteHayır #MigrosBOYKOT pic.twitter.com/Sm6v9Ceer0

Bunun üzerine polis işçilere müdahale etti. DGD-SEN, 100’e yakın içinin ters kelepçeyle gözaltına alındığını duyurdu.

📍GÖZALTINDA TERS KELEPÇE VARSA, DİRENİŞTE TAVİZ YOK! Migros patronu ve polis iş birliği yapıyor! Kolluk “bize gelen emir ters kelepçe yapmamız yönünde” diyerek hukuksuzca gözaltına devam ediyor! BİZ KAZANACAĞIZ, BİZ KAZANACAĞIZ, BİZ KAZANACAĞIZ! #GaspçıMigros #MigrosBOYKOT pic.twitter.com/FSxOtKmbIK

İşçilerin talepleri şöyle:

Migros Depo işçileri 23 Ocak'ta insanca yaşanacak ücret, taşeron düzeninin son bulması ve sendikal hakları için mücadeleye girişti. DGD-SEN öncülüğündeki direniş önce İstanbul Esenyurt, Adana merkez ve Sarıçam, İzmir Torbalı’daki depolarda başladı. Daha sonra Mersin/Tarsus, Erzurum, Diyarbakır, Kocaeli/Şekerpınar, Kocaeli/Çayırova, Antalya, Bursa/Merkez ve Bursa/Alaşar depoları da direnişe katıldı. Buradan da BİM ve A101 depolarına sıçradı.

28 Ocak'ta Migros taşeron firmalarda çalışan 7 bin 875 işçinin Migros kadrosuna alındığı açıklandı. Ancak ardından işçiler 30 Ocak’ta Kod 49’la (görevini yapmamak) işten atıldı. İşten atılan işçilerin tam sayısı bilinmiyor. Kaynaklar 140 ile 500 arasında olduğunu belirtiyor.

Migros henüz 2025 bilançosunu açıklamadı. Ancak açıklanan ilk üç çeyrek verisine göre Migros'un 9 aylık net kârı yaklaşık 5,6 milyar TL (yaklaşık 130 milyon dolar).