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YT: Yayın Tarihi: 26.09.2026 10:59 26 Eylül 2026 10:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.09.2026 11:04 26 Eylül 2026 11:04
Okuma Okuma:  1 dakika

Eylemde yaşamına son veren emekli polisin cenaze programı belli oldu

Şekeroğlu’nun cenazesi, bugün öğle vakti Ahi Mesut Söğüt Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eylemde yaşamına son veren emekli polisin cenaze programı belli oldu
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Ankara'da Anayasa Mahkemesi (AYM) karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda dün düzenlenen emekli eylemi sırasında, geçim sıkıntısına tepki göstererek yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu’nun cenaze programı netleşti.

Şekeroğlu’nun cenazesi, bugün öğle vakti Ahi Mesut Söğüt Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ne olmuştu?

Emekli dernekleri ve emekli memurların seyyanen zam talebiyle 81 ilde eş zamanlı düzenlediği eylemler kapsamında, Ankara'daki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda da çok sayıda sendika temsilcisi ve yurttaş bir araya gelmişti.

Basın açıklaması öncesinde elinde "Para için değil, onurumuz için" yazılı dövizle konuşan Ali Şekeroğlu, hayat pahalılığını ve yaşadığı geçim derdini dile getirerek "Bizi bu hale getirenler utansın" ifadelerini kullanmıştı. Konuşmasının ardından beylik tabancasıyla yaşamına son veren Şekeroğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

(EMK)

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İstanbul
polis geçim sıkıntısı Emeklilerin Sorunları
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