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YT: Yayın Tarihi: 27.09.2026 00:10 27 Eylül 2026 00:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.09.2026 00:14 27 Eylül 2026 00:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Eylemde yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu defnedildi

Şekeroğlu'nun cenazesi öğle namazını müteakip Ahi Mesud Söğüt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eylemde yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu defnedildi
Fotoğraf: ANKA
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Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu'nun naaşı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'ndan kızı ve damadı tarafından teslim alındı.

ANKA'nın haberine göre, Şekeroğlu'nun cenazesi öğle namazını müteakip Ahi Mesud Söğüt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Töröneyi ailesi ve yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, YENİ Parti milletvekilleri ile çeşitli sendika ve konfederasyon temsilcileri katıldı.

Emekli polis memuru AYM önündeki eylemde yaşamına son verdi: "Para için değil, onurumuz için"
Emekli polis memuru AYM önündeki eylemde yaşamına son verdi: "Para için değil, onurumuz için"
26 Eylül 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
polis Ali Şekeroğlu
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