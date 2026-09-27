Eylemde yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu defnedildi

Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu'nun naaşı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'ndan kızı ve damadı tarafından teslim alındı.

ANKA'nın haberine göre, Şekeroğlu'nun cenazesi öğle namazını müteakip Ahi Mesud Söğüt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Töröneyi ailesi ve yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, YENİ Parti milletvekilleri ile çeşitli sendika ve konfederasyon temsilcileri katıldı.

Emekli polis memuru AYM önündeki eylemde yaşamına son verdi: "Para için değil, onurumuz için"

(EMK)