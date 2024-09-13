"Eygi’yi öldüren kurşun 'neredeyse düz bir çizgide sol tarafından' isabet etti"

Filistin Adli Tıp Kurumunun, İsrail askerlerinin ateşi sonucu hayatını kaybeden Türkiye-ABD vatandaşı barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporunda, Eygi’yi öldüren kurşunun “neredeyse düz bir çizgide sol tarafından” isabet ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Eygi’nin naaşının, Nablus Başsavcılığı kararıyla En-Necah Üniversitesi'nde bulunan Adli Tıp Enstitüsüne sevk edildiği ve burada yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu ifade edildi.

Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta beldesindeki Cebel Ebu Sabih bölgesinde düzenlenen barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından vurulmuştu.

Raporda, merminin kafatasına girdikten sonra parçalandığı ve beyin dokusunda yayıldığı belirtildi.

Kurşunun, Eygi’nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve vücudundan çıkmadığı, merminin isabet ettiği bölgeden beyin dokusunun fırladığı aktarıldı.

Raporda ayrıca, Eygi’nin baş bölgesinde ölümcül yaralar bulunduğu, fakat vücudunun diğer bölgelerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı kaydedildi.

Eygi’nin 6 Eylül 2024’te 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesine getirildiği ve hastaneye ulaştığında yaşam belirtisi göstermediği bilgisi paylaşıldı.

Kalbinin durduğu, göz bebeklerinin genişlemiş ve hareketsiz olduğu belirtildi. Eygi’ye altı kez kalp masajı yapıldığı, ancak hiçbirine cevap vermediği ifade edilen raporda, ölümünün saat 14.35’te resmen ilan edildiği kaydedildi.

İsrail Ordusu Eygi’nin “doğrudan hedef alınmadığını” iddia etti

İsrail ordusu, Eygi’nin vurulmasının ardından yürüttüğü soruşturma sonucunda, Eygi’nin doğrudan hedef alınmadığını iddia etmişti.

Yapılan açıklamada, Eygi’nin, askerlerin açtığı ateş sonucu “kasıt olmadan” vurulmuş olabileceği, ateş açan askerin başka bir göstericiyi hedef aldığı savunulmuştu.

İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen incelemenin sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı belirtilmişti.

Ayrıca İsrail’in, Eygi’nin naaşı üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedilmişti.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi İsrail askerleri, dün (6 Eylül) işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti. Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi. Ailesi, Eygi’nin cenazesinin Didim'de defnedilmesini planlıyor.

(EMK)