“Express, e-dergi olarak yayında ve uzayda”

22 Ekim 2022’de matbu yayın hayatına son veren Express Dergisi, “e-Express” olarak yayın hayatına döndüğünü duyurdu.

Kuruluşunun 30. yıldönümüne denk gelen bir açıklamayla dün (27 Ocak) yeni formatını duyuran dergi, üç ayda bir yayımlanacak.

“‘Biz’ ve gelecek” başlıklı, ilk e-Express’in içindekilerden bazıları şöyle:

Elias Sanbar ile Filistin’de ikinci Nakba

Gilles Deleuze soruyor, Elias Sanbar cevaplıyor

“Her Şeyin Şafağı: İnsanlığın Yeni Bir Tarihi” üzerine –William Deresiewicz

Eşitsizliğin kökenleri üzerine –David Graeber - David Wengrove

Ekonomide 2023-24 panoraması –Ümit Akçay

Korkut Boratav ile 2023-24 Türkiye’si

Derginin arka kapağında ise İsrail saldırısında öldürülen şair Rıfat el-Arir'in “Ölmeliysem Eğer Ben” şiiri yer alıyor.

“Tebdil-i format”

Konuyla ilgili derginin internet sitesinde yer alan açıklama kısaca şöyle:

“‘Sevgili Express yolcuları, bir iyi, bir de kötü haberimiz var’ diye başlamıştık 22 Ekim 2022’deki veda mektubumuza. Kötü haber, matbu yayıncılığa son verme mecburiyetimizin duyurusuydu.

‘İlk sayıdan bu yana 28 sene geçti. Dile kolay, çeyrek asırdan uzun bir yolculuk. İnişiyle çıkışıyla, kederiyle neşesiyle…’ diyerek vedalaşıp iyi habere geçmiştik:

‘Express pes etmiyor elbette. Yoluna devam ediyor. Ama tebdil-i formatla, e-dergi olarak.’ Ve ardından müjdelemiştik: ‘Dahası var: 28 senelik basılı yayın faaliyetimizin, çıkardığımız bütün dergilerin dijital erişime açılmasının eli kulağında.’

Aradan geçen 15 ayda, Express, Roll, Bir+Bir, Meşin Yuvarlak arşivinin tamamına yakını 1+1 Express’in sitesinde dijital erişime açıldı, bu açılışa bir destek kampanyası eşlik etti. Halen süren bu dayanışma kampanyasının birartibir’in ayakta kalmasında hayati bir payı var.

Kara haber tez gelir, iyi haber gecikmeli olur, hele konu Express’se. E-dergi de öyle oldu. Biraz gecikmeli oldu, ama nihayet yola koyuldu. 22 Ekim 2022’de, ‘Basılı Express’e veda, elektronik Express’e merhaba’ deyişimiz bir işaret fişeğiydi, 27 Ocak 2024 itibarıyla, bir kutlama nidası. Üstelik, 1+1 Express’in kuruluşunun 30. yıldönümüyle buluşan bir kutlama. E-dergi kutlu olsun, uğurlu olsun."

Express’in Kış 2024 sayısını buradan inceleyip temin edebilirsiniz. (TY)