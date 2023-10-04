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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2023 14:46
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2023 14:46
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Exeter Üniversitesi’nden sihir ve büyü dalında yüksek lisans programı

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi’nin Eylül 2024'te başlatacağı Büyü ve Gizemli Bilim Yüksek Lisans Programı, Arap ve İslam Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde yürütülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/04/exeter-universitesinden-sihir-ve-buyu-dalinda-yuksek-lisans-programi.jpg
Görsel: IMDB

İngiltere’deki Exeter Üniversitesi, 2024 yılında yenilikçi bir adım attığını söyleyerek yüksek lisans öğrencilerinin başvurabileceği “Büyü ve Gizemli Bilim Programı” başlattığını duyurdu.

Programdaki dersler arasında Batı Edebiyatı ve Sanatında Ejderhalar, Halüsinojen Maddeler Felsefesi, Kral Arthur Efsanesi, İslam Düşüncesi ve Orta Çağ'da Kadın Tasvirleri gibi dersler bulunuyor

BBC News'te yer alan habere göre, program yöneticisi Profesör Emily Selove, böyle bir program başlatmalarının nedenini "son dönemlerde sihre olan ilgi artışı" olarak açıkladı.

Programın diğer yöneticileri ise dünya genelinde cadılık ile sihrin tarihini, etkisini toplum ve bilim üzerinden inceleme fırsatı bulabileceklerini söylediler. 

Programın amacı

Tarih, edebiyat, felsefe, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, drama ve din alanlarında uzmanlığa sahip akademisyenler, program aracılığıyla sihrin Batı ve Doğu üzerindeki rolünü öğrencilerle birlikte tartışacak.

"Sömürgesizleştirme, alternatif epistemolojilerin keşfi, feminizm ve ırkçılık karşıtlığı, bu programın çekirdeğidir," diyen Selove, programın amacını şöyle anlattı:

“Bu master programı, öğrencilere Batı'nın rasyonalizmin ve bilimin yeri olduğu varsayımını yeniden gözden geçirmeleri için izin verecek, dünyanın diğer bölgelerinin ise büyü ve batıl inançların yer aldığı yerler olduğu varsayımını sorgulamalarına olanak tanıyacak.”

Üniversite ayrıca, programın öğrencilerini öğretmenlik, danışmanlık, rehberlik, kültürel miras ve müze çalışmaları, kütüphanede çalışma, turizm, sanat organizasyonları veya yayıncılık gibi farklı iş alanlarına hazırlayabileceğini belirtti.

(TY)

cadı büyü
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