Evrensel’e silahlı saldırı düzenleyen İsa Can Biler tutuklandı

Evrensel'in İzmir Bürosu'na 13 Ağustos günü gece 01.30 sıralarında silahlı saldırıda bulunan İsa Can Biler tutuklandı.

Biler’i olay yerine getiren ve saldırının ardından geri götüren sürücü İbrahim Halil Yapıcı ise bir gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Evrensel Genel Merkezi ya da İzmir Temsilciliğine, saldırgan Biler’in yakalanmasına dair herhangi bir bilgi verilmemesiyle birlikte, Biler hakkında açılan davanın gerekçesi ise "Mala zarar verme" oldu.

"Silahı aldığım kişiyi hatırlamıyorum"

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Biler ifadesinde, şunları söyledi:

"Benim Evrensel gazetesi ile bir husumetim yok. Bu olayı yapmam için kimse yönlendirmedi. Hiçbir şekilde bir siyasi saik veya farklı niyetle özellikle o gazeteye ateş etmiş değilim. O saatlerde alkollüydüm. Olaydan sonra da korktum ve kaçtım. Olayda kullanılan silahı 3-4 ay kadar önce ismini bilmediğim bir şahıstan Tepecik’ten aldım. Bu şahsı da sokakta tesadüfen gördüm. Silahı da şuan da yerini hatırlayamadığım boş bir araziye attım. Ayrıca benim olay yerine götüren İbrahim Halil'in de bu olay da hiçbir ilgisi yoktur. Kendisine bir arkadaşımı göreceğimi söyleyerek Alsancak’a götürmesini söyledim. Olaydan sonra telefonum da kırıldı. Nasıl kırıldığını dahi hatırlamıyorum. Ben işlediğim eylem nedeniyle pişmanım, ancak belirttiğim gibi benim bu olayı yapmam için herhangi kimse yönlendirmedi."

Sorguda Biler’e kamera kaydı gösterilerek araçtan indikten sonra özellikle belirtilen adrese gittiğine dair tespit sorulduğunda ise Biler’in yanıtı, "Görüntüde görüleceği üzere o esnada arkadaşım ile mesajlaşıyordum. Belirtilen yere doğru yürüdüm. Ancak ben ateş ettiğim yerin Evrensel gazetesi olduğunu bilmiyordum. Özellikle belirli bir amaç için belirtilen adrese ateş etmedim" şeklinde oldu.

İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan İsa Can Biler ve İbrahim Halil Yapıcı’ya ait iletişim bilgilerinin talep edilmesine karar verildi.

Ne olmuştu? Evrensel’in İzmir Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bulunan bürosuna gelen İsa Can Bilir adlı bir kişi bina girişinde ateş açtı. Kurşunların binanın dış cephesine ve özellikle gazete tabelasına isabet ettiği belirlendi. Tabelada 7 kurşun deliği tespit edildi. Saldırı sırasında temsilcilikte kimse yoktu. Can’ın İbrahim Halil Bilal isimli bir kişi tarafından büro önüne getirildiği anlaşıldı. Saldırı sonrası bina önüne gelen polis ekipleri binada ve çevrede inceleme yaptı, kurşunları topladı. Ancak inceleme esnasında Evrensel İzmir Temsilciliğine haber verilmedi. Saldırı sonrası İbrahim Halil Bilal gözaltına alındı. Evrensel İzmir Temsilcisi Özer Akdemir ise emniyette ifade vererek şikayetçi oldu.

(AB)