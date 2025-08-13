Evrensel’in İzmir bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri geldi. Kurşunları toplayan polis, gazeteye haber ve bilgi vermedi.

Olay gece 1.30 sularında yaşandı. Evrensel’in İzmir Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bulunan bürosuna gelen İsa Can adlı bir kişi bina girişinde ateş açtı. Kurşunların binanın dış cephesine ve özellikle gazete tabelasına isabet ettiği belirlendi. Tabelada 7 kurşun deliği tespit edildi.

Saldırı sırasında temsilcilikte kimse yoktu. Can’ın İbrahim Halil Bilal isimli bir kişi tarafından büro önüne getirildiği anlaşıldı.

Saldırı sonrası bina önüne gelen polis ekipleri binada ve çevrede inceleme yaptı. Ancak inceleme esnasında Evrensel İzmir Temsilciliğine haber verilmedi. Saldırı sonrası İbrahim Halil Bilal gözaltına alındı.

Evrensel İzmir Temsilcisi Özer Akdemir ise emniyette ifade vererek şikayetçi oldu.

"Gerçeğin peşinde koşan tüm gazetecilere gözdağıdır"

Olay sonrası İzmir Temsilciliği bir açıklama yaparak “Saldırı, sadece Evrensel’e değil, halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve gerçeğin peşinde koşan tüm gazetecilere yönelmiş açık bir gözdağıdır” dedi. Açıklama şöyle devam etti:

“Evrensel’in tarihi; muhabirimiz Metin Göktepe’nin gözaltında katledilmesinden, defalarca maruz kaldığımız soruşturma ve gözaltılardan, Basın İlan Kurumu’nun ilan gasbından, baskılardan ve tehditlerden örneklerle doludur. Ancak bilinmelidir ki, hiçbir kurşun, hiçbir tehdit, hiçbir baskı bizi susturamayacaktır.

Gerçeği karartmaya çalışanlar bilmelidir ki: Evrensel, dün olduğu gibi bugün de yarın da gerçeğin izini sürmeye, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin sesini duyurmaya, hakikati haykırmaya devam edecek; kalemini daha da keskin tutacaktır.”

Meslek örgütlerinden iktidara: Ayrıştırıcı politikalardan ve ayrımcı dilden vazgeçin

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. "Yakalandığı açıklanan şahsın ciddi şekilde sorgulanmasını, saldırıda dahli olabilecek çevrelerin veya niyetlerin net şekilde açığa çıkarılmasını, sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) saldırının basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğuna dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Gazetecileri ve gazeteleri korumak devletin bir başka deyimle iktidarın sorumluluğudur. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Toplumsal barışı bozmayı hedeflemektedir.

Gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik saldırıyı yapanlara karşı bugüne kadar sürdürülen 'cezasızlık' tavrının bu son olayda artık uygulanmayacağını umuyoruz. Evrensel Gazetesi’ne yapılan saldırıyı kınıyor, sorumlularının en kısa sürede bulunmasını istiyoruz.”

Basın Konseyi de benzer şekilde saldırıyı kınayarak "Bu saldırı tüm basın camiasına ve özgür ifadeye karşı yapılmıştır. Yetkili makamları gazetecilerin can güvenliğini korumaya davet ediyoruz. Saldırının kim ve hangi kaynaktan geldiğinin bir an önce belirlenmesini ve soruşturmanın titizlikle yürütülerek suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz. Başta karar vericiler olmak üzere tüm kamu idaresine basın üzerindeki ayrıştırıcı politikalardan ve ayrımcı dilden vazgeçmesini hatırlatıyoruz." dedi.

