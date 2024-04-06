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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Nisan 2024 12:18
 ~ Son Güncelleme: 6 Nisan 2024 12:46
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Evlerine geri dönen Dovhenke köyü sakinleri savaşın izleri arasında yaşıyor

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yoğun çatışmaların yaşandığı Dovhenke Köyü'nde 650 köy sakininden 30'u geri döndü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Evlerine geri dönen Dovhenke köyü sakinleri savaşın izleri arasında yaşıyor
Fotoğraflar: AA/Wojciech Grzedzinsk

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde geçen sene yoğun çatışmalara ev sahipliği yapan Dovhenke Köyü görüntülendi.

Görseli Büyüt

Çatışmalar sebebiyle sahip olduğu her şeyi geride bırakan yaklaşık 650 köy sakininden 30'u alanın temizlenmesinden sonra evlerine geri döndü.

Görseli Büyüt

Köy sakinlerinden biri olan Ihor, gönüllülerden aldığı suları arabasıyla evine taşıdı.

Görseli Büyüt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat 2022’nin sabahında duyurduğu "özel operasyon"nun başlamasıyla Rusya ordusu, Ukrayna topraklarına girdi.

Görseli Büyüt

Geride kalan iki yıl içinde savaş, yüz binlerce kişinin hayatına mal oldu, milyonlarca kişiyi de mülteci ve sığınmacı durumuna düşürdü.

Görseli Büyüt

Ukrayna makamlarına göre, ülke topraklarının yüzde 26'sı hala Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Askeri ve sivil kayıplara ilişkin her iki taraf da net sayı veremiyor.

Görseli Büyüt

 Ukrayna, savaş boyunca ölen Rusyalı asker sayısının 407 binden fazla olduğunu ileri sürüyor.

Görseli Büyüt

Rusya'nın iddiasına göre, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusu saflarında toplam ölü ve yaralı sayısı 383 bini aştı.

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/yazi/ucuncu-yila-girerken-ukrayna-rusya-savasi-292336
Dünyanın en büyük 5 petrol şirketi Ukrayna'nın işgalinden bu yana 281 milyar dolar kâr etti
19 Şubat 2024
/haber/dunyanin-en-buyuk-5-petrol-sirketi-ukrayna-nin-isgalinden-bu-yana-281-milyar-dolar-kar-etti-292084
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12 Ocak 2024
/yazi/ukrayna-mektubu-290473
"Rusya Ukraynalı esirlere işkence etti, siperleri kazmaya zorladı"
14 Temmuz 2023
/haber/rusya-ukraynali-esirlere-iskence-etti-siperleri-kazmaya-zorladi-281530
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