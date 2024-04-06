Evlerine geri dönen Dovhenke köyü sakinleri savaşın izleri arasında yaşıyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde geçen sene yoğun çatışmalara ev sahipliği yapan Dovhenke Köyü görüntülendi.
Çatışmalar sebebiyle sahip olduğu her şeyi geride bırakan yaklaşık 650 köy sakininden 30'u alanın temizlenmesinden sonra evlerine geri döndü.
Köy sakinlerinden biri olan Ihor, gönüllülerden aldığı suları arabasıyla evine taşıdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat 2022’nin sabahında duyurduğu "özel operasyon"nun başlamasıyla Rusya ordusu, Ukrayna topraklarına girdi.
Geride kalan iki yıl içinde savaş, yüz binlerce kişinin hayatına mal oldu, milyonlarca kişiyi de mülteci ve sığınmacı durumuna düşürdü.
Ukrayna makamlarına göre, ülke topraklarının yüzde 26'sı hala Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Askeri ve sivil kayıplara ilişkin her iki taraf da net sayı veremiyor.
Ukrayna, savaş boyunca ölen Rusyalı asker sayısının 407 binden fazla olduğunu ileri sürüyor.
Rusya'nın iddiasına göre, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusu saflarında toplam ölü ve yaralı sayısı 383 bini aştı.