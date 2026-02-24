ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 12:42 24 Şubat 2026 12:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 13:36 24 Şubat 2026 13:36
Okuma Okuma:  3 dakika

Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı

AKP’nin “Aile Yılı” ilan ettiği 2025 yılında TÜİK verilerine göre, evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre azalırken, boşanan çiftlerin sayısı arttı.

BİA Haber Merkezi

Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

AKP 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ederek evlenecek çiftlere teşvikler açıklarken, istatistikler evlenenlerin sayısının azaldığını, boşananlarının sayısının artığını gösterdi.

Evlenen çift sayısı azaldı

TÜİK verilerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 569 bin 983 iken 2025 yılında azalarak 552 bin 237 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı, 2024 yılında binde 6,67 iken 2025 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti.

Boşanan çift sayısı arttı

Boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 iken artarak 2025 yılında 193 bin 793 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı, 2024 yılında binde 2,21 iken 2025 yılında binde 2,26 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2025 yılında erkeklerde 28,5 iken kadınlarda 26,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il Antep

Kaba evlenme hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 7,68 ile Osmaniye, binde 7,50 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,58 ile Gümüşhane, binde 4,67 ile Ardahan izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il İzmir

Kaba boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,21 ile Antalya, binde 3,14 ile Denizli izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis izledi.

Boşanmaların yüzde 34,0'ı evliliğin ilk beş yılında gerçekleşti

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 34,0'ı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Boşanmalardan 191 bin 371 çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 193 bin 793 çift boşanırken 191 bin 371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2025 yılında yüzde 74,6'sı anneye, yüzde 25,4'ü babaya verildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
evlenme istatistikleri evlenme ve boşanma istatistikleri TÜİK Aile Yılı
