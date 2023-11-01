Evin Jiyan Kışanak: Bu hukuksuzluk sadece bizim hikâyemiz değil

“Annemi en son 20 Ekim’de gördüm. Açık görüşümüz vardı. Bolca sarıldım. İyiydi. Yedi yıldır her hafta görüşe gidiyorum. Yedi yıldır iki kişilik bir hayat yaşıyorum” diyor.

“Alıştın mı?” diye soruyorum.

“Yedi yıl geçmesine rağmen alışmadım. Alışmayacağım” diyor.

Konuştuğum kişi, 25 Ekimde azami tutukluluk süresi bitmesine rağmen halen Kandıra’da cezevinde tutulan siyasetçi Gültan Kışanak’ın kızı Evin Jiyan Kışanak.

Gültan Kışanak’ın azami tutukluluk süresinin dolduğunu ve tahliyesi için AYM'ye başvuru yaptıklarını belirten avukatları, başvurunun üzerinden dört gün geçmesine rağmen kendilerine yanıt verilmediğini açıkladı. Ayrıca avukatlar, AYM’ye yaptıkları başvurunun öne alınmasını talep etti.

“Ben halen tahliye edilmesini bekliyorum”

Çizim: Zehra Doğan

bianet’e konuşan kızı Evin Jiyan Kışanak, şöyle diyor:

“Çok ciddi bir eşitsizlik ve de hukuksuzluk ile mücadele ediyoruz aslında. Bu sadece benim, bizim hikâyemiz değil. Hepimizin bugünü ve yarını için bir hukuk mücadelesi yürütüyoruz.”

“Gültan hanım olabildiğince iyi. Savunmalarını yoğun bir şekilde hazırlamaya çalışıyor cezaevi koşullarında. Bu da oldukça zor aslında. Çünkü binlerce sayfaya ulaşmış bir dosyanın içinden ilgili şeyleri bulmak, ona çalışmak oldukça zor. Hele ki cezaevinin teknik ve fiziki koşullarında bunu başarmak neredeyse imkânsız. Tabii bunlar da yargının siyasi mahpuslara yaklaşımına dair çok şey söylüyor.”

“Çözüme inanıyorum”

“Peki tahliye edileceği yönünde bir beklentin var mı?” diye sorduğumda şu yanıtı veriyor Evin Jiyan:

“Ben hala tahliye edilmesini bekliyorum. Çünkü bugünkü yasalar çerçevesinde teknik ve hukuki açıdan olması gereken bu. Eşit yurttaşlık, yargı önünde eşitlik gibi beklentilerim tabii ki her şeye rağmen var. Bir toplumsal sözleşmeye, ülkede yaşayan herkesin birbirine karşı sorumlulukları var. “Hukuk tek taraflı işlerse, sözleşme de anlamını yitirir. Her şeye rağmen bütün sorunlarımızın çözümünü konuşmaktan ve adil yargılamadan, eşit yurttaşlıktan geçtiğine olan inancımı koruyorum.”

“Bu hukuksuz, muhalefet partilerinin gündemine giremedi"

Toplumsal muhalefetten ve siyasetçilerden yeterince destek görmemelerine rağmen Evin jiyan “yine ortak mücadeleye inancını koruduğunu” söylüyor:

“Çok uzun zamandır genel olarak çok ciddi hukuksuzluklarla karşılaşıyoruz fakat özel olarak da bugün annemin dosyasına yaklaşım, bu toplumdaki adaletsizlik hissini ne yazık ki şu haliyle perçinliyor."

"Dolayısıyla çok geniş çevrelerce annemin karşı karşıya olduğu bu hukuksuzluk, adaletsizlik aslında bir bakıma sahiplenilmiş durumda.”

“Bu ülkede hala beraber yaşamaya, eşit yaşamaya ve onurlu bir barışa inanalar oldukça sahiplendiler. Tabii muhalefet partilerinin bazılarının hiç gündemine hala giremedi konu. Seçim zamanında kucaklaşma ve herkes için adalet çağrısı yapanlardan, bugün de bu yaklaşımlarını sürdürmelerini bekliyorum.”

“Annemin adalet arayışı halen sürüyor”

“2017 yılında bir yazı yazmıştım. Annemin 40 yıllık adalet arayışı diye. Annemin adalet arayışı hala sürüyor” diyor Evin Jiyan, son olarak şu noktalara dikkat çekiyor:

“Ben ortak ve eşit yaşama inanmaya devam etmek istiyorum. Adalete olan inancın güçlenmesi adına, hepimizin bugünü ve yarınları için hepimizin birbirimize sahip çıkmasını diliyorum. Toplum olmak, beraber yaşamak böyle bir şey. Birbirimize karşı da sorumluluklarımızı hatırlamalıyız diye düşünüyorum.

“Belki klişe ama ‘herkese adalet, herkes için adalet’ diyorum. Adalete inancını her şeye rağmen koruyanları da kaybetmemeyi umuyorum.”

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(EMK)