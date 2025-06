Evin Cezaevinden kadınlar: Diktatörlükten kurtuluş toplumsal güçlerle mümkün

İran’da Jina Mahsa Amini’nin öldürülmesinin ardından yükselen halk isyanının bastırılması ve süregelen devlet şiddeti karşısında Evin Hapishanesi’nde tutulan dört kadın siyasi mahkûm bir açıklama yayımladı. Haziran 2025 tarihli açıklamada Reyhaneh Ansari, Sakineh Parvaneh, Verişeh Moradi ve Golrokh Iraee, İran halkının özgürlüğünün ancak halkın kitlesel mücadelesiyle ve toplumsal dayanışmayla mümkün olduğunu vurguladı.

“Kurtuluş Batı’dan değil, halktan gelir”

Açıklamada, İran’daki diktatörlük rejiminin yalnızca içerideki sosyal güçlerin seferber edilmesiyle aşılabileceği belirtilirken, dış müdahalelere ve yabancı devletlere umut bağlamanın yeni sömürü biçimlerinden başka bir sonuç getirmeyeceği ifade edildi. Mahkûmlar, "Powers that have always brought exploitation and colonialism... will bring us nothing but further ruin" diyerek, emperyalizmin sadece yıkım getirdiğini vurguladı.

Açıklamada Amerika ve İsrail'e yönelik ifadeler yer aldı. İsrail'in kuruluşundan bu yana bölgede “savaş, saldırı ve soykırımla” karakterize olduğu belirtilirken, Amerika'nın da “çocuk katli ve saldırganlıkla” şekillenen bir kimliğe sahip olduğu öne sürüldü. Gazze’deki son saldırılar ve Ortadoğu genelindeki savaş politikaları, bölge halklarına yönelik “barbarlık” olarak tanımlandı.

Kadınlar, İsrail ve Amerika’nın sadece İran’da değil, Filistin, Irak, Suriye, Yemen gibi birçok ülkede yıkım ve ölüm getirdiğini söyledi, bu iki güce verilen her türlü desteğin de “ahlaki çöküntü” göstergesi olduğunu dile getirdi.

Suriye örneğiyle uyarı: Sırada İran mı var?

Suriyeli rejim muhaliflerine verilen dış destekle ülkenin altyapısının çökertilmesini hatırlatan açıklama, benzer bir senaryonun İran için de devreye sokulmak istendiği uyarısında bulundu. İsrail’in, sadece boyun eğen yönetimlerin yaşamasına izin verdiği bir “Yeni Ortadoğu” planı içinde, İran’ın da hedefte olduğu vurgulandı.

“İhanet edenler utançla anılacak”

Üç sayfalık bildiride son olarak, halkın özgürlük mücadelesine ihanet edenlere açık bir mesaj verildi:

“İran’a ihanet edenler, Ortadoğu halklarına ihanet edenler, halkların yıllara yayılan özgürlük mücadelesine ihanet edenler – şunu bilin: Bu ihanetiniz İran halkının ve tarihin hafızasına yazılacaktır. Gelecek nesiller, savunmasız insanların cesetleri üzerinde tepinenleri utançla hatırlayacaktır.”

Açıklama, Jina Mahsa Amini’nin ölümüyle sembolleşen kadın özgürlük mücadelesine gönderme yaparak, dayanışma ve direniş çağrısıyla son buldu.

(EMK)