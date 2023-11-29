“Evimin enkazından başka sığınacak yer bulamadım”

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den 24 Kasım'a kadar sürdürdüğü saldırılarda, çoğu çocuk 15 binden fazla Filistinli öldürüldü, 50 bin konut tamamen, 250 bin konut ise kısmen yıkıldı veya zarar gördü.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Huzaa köyünde yaşayan Filistinli Yasin el-Kara, AA muhabiri Muhammed Macid’e yaptığı açıklamada, “Benim ve çocuklarımın hatıralarını barındırdığı için yıkılan evimde yaşıyorum. Hatıralarımız ve hayallerimiz burada, yıkılan evde” dedi.

Yedi çocuğuyla birlikte yıkılan evlerinde kalmaya devam ettiklerini söyleyen Filistinli baba, “Evimin enkazından başka sığınacak bir yer bulamadım. Okullarda hastalık oluyor ve temel yaşam gereksinimleri bulunmuyor” diye konuştu.

“Çocuklarım sürekli hasta”

Kara, İsrail saldırılarında Gazze'deki on binlerce Filistinlinin evsiz kaldığını söyledi: “Barınma merkezleri insanlar için uygun değil. Hiçbir hizmet yok, su yok, soğuk havada temizlik olmadan nasıl yaşayabiliriz? Çocuklarım sürekli hasta. Çatışmaların tamamen durdurulmasını ve bu savaş kabusunun sona ermesini umut ediyoruz.”

“Savaşın bitmesini temenni ediyorum”

Filistinli Ümmü Eymen el-Kara da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okullarda temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmadığını, bu nedenle “insani aranın” başlamasından bu yana yıkılan evlerinin enkazında yaşadıklarını dile getirdi:

“Şiddetli soğuğa rağmen yıkılan evimizde kalmaya devam edeceğiz. Savaşın bitmesini temenni ediyorum. Daha önce evimizde oturuyorduk, şimdi ise yerimizden edildik ancak evimizin enkazında kalmakta kararlıyız.”

“Çatışmaların bitirilmesi için Gazze’nin yanında olun”

Han Yunus'un doğusunda yaşayan Filistinli İbrahim en-Neccar da 24 Kasım’da "insanı ara" başladığında evlerine döndüklerini ve evi yıkılmış halde bulduklarını anlattı.

Yıkılan evini yeniden inşa edebilmek için Gazze’de çatışmaların tamamen durdurulmasını beklediğini ifade eden Neccar, tüm dünyaya “çatışmaların kalıcı olarak bitirilmesi için Gazze’nin yanında olun” çağrısı yaptı.

Hastalar, ameliyat sırası bekliyor

İsrail'in saldırılarından dolayı ameliyathanelerin çalışmadığı Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde, Filistinliler ameliyat sırası bekliyor. Bölgedeki binlerce hastanın da bu dönemde tedavisi aksadı.

Ameliyat sırası bekleyenlerden 6 yaşındaki Gazzeli Meryem’in 3 yaşındayken sağ uyluk kemiğinin kırıldığını AA muhabiri Nur Ebu Iyşe’ye anlatan annesi Sena Haddar, “Doktorlar, kemiği kırılan kızımın bacağına platin takmıştı. Platin takılırken yaşanan bir hatadan dolayı doktorlar platini çıkarıp tekrar takmak zorunda kaldılar. Bir yılı aşkın bir süredir mevcut platin takılı, normalde ekim ayında ameliyat olması gerekiyordu fakat savaş başladı” diye konuştu.

Kızının özellikle geceleri şiddetli ağrılar çektiğini vurgulayan Haddar, “Ciddi enfeksiyonlar, sağlık durumunu kötüleştiriyor ve akciğerlerde su birikmesine yol açıyor. Hastanelerin mevcut koşulları göz önüne alındığında bu durum daha da tehlikeli bir hal alıyor. Ayrıca doğru bir tedavi sağlanamazsa enfeksiyonun etkilerinden dolayı ayağı da kırılabilir” dedi.

Ameliyat sırası bekleyenlerden 45 yaşındaki Gazzeli Heysem Zakut da sağlık durumunun daha da kötüleşmesinden endişe duyduğunu söyledi. Doktora ya da hastaneye gidemediğini anlatan Zakut, sadece ağrı kesici aldığını, bu şekilde ağrılarını hafifletmek için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Bacağındaki platin çıkarılmadığı için artık yürüyemediğini belirten Zakut, “Eş-Şati Kampı'ndan zorla çıkarıldıktan sonra buraya (Refah'a) yürüyerek geldik. Bu zorunlu göç, yürümekte zorluk çeken birçok hastanın sağlık durumunu daha da kötüleşmesine yol açtı” dedi.

Gazze’nin batısında yer alan Eş-Şati Kampı'ndaki evini terk ederek Refah şehrine göçen 50 yaşındaki Emel Matar da bacağındaki platinin çıkarılması için bekleyen hastalardan. Matar da yaşadığı sıkıntıların bu dönemde arttığını dile getirdi.

“İlaç eksikliği”

Fransa Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Projesi Koordinatör Yardımcısı Eymen el-Caruşa, Gazze’deki hastanelerde şu anda sadece saldırılarda yaralananları tedavi etmek için acil bir sistem kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Güney bölgesindeki hastanelere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Caruşa, tedavi için gerekli ilaç eksikliği nedeniyle hastanelerin çok zor koşullarda çalıştığını vurguladı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Rehine takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk tutuklu serbest bırakıldı. Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Gazze’de “herkese karşılık herkesin serbest bırakılması” teklifi

(AS)