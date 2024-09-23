Evi basılan gazeteci Rabia Önver'e ‘yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlaması

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Hakkari Şubesi, 20 Eylül’de evi basılan ve hakkında gözaltı kararı olan JINNEWS muhabiri Rabia Önver ile ilgili açıklama yaptı.

ÖHD, ev baskınının Önver’in Hakkari’de fuhuş ve uyuşturucunun özel bir savaş yöntemi olduğunu anlatan dosya haberi olduğunu kaydetti.

Hakkari Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın konuya dair “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla soruşturma başlattığını ve dijital materyallere el koyma kararı aldığını aktardı:

Müvekkilimiz Rabia Önver hakkında, edindiğimiz bilgilere göre ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçuna ilişkin Hakkari müracaat savcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Bu suç kapsamında ev araması yapılmış, dijital materyallere el koyma kararı verilmiştir. Müvekkilimiz gazeteci olup halkın haber alma hakkını gözeterek habercilik yapmıştır. Mesleğini icra ederken yaptığı haber nedeniyle evinin aranması, mesleğini icra etmede büyük öneme sahip olan dijital materyallerine el konulmaya çalışılması basına yargı eliyle adeta gözdağı verildiğini göstermektedir. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı demokrasinin vazgeçilmezidir. Demokrasiyle yönetilen bir ülkede basının yargı eliyle susturulmaya çalışılması, demokrasiye, yargıya güvene vurulan ağır bir darbedir. Yürütülen bu soruşturma basın özgürlüğünü ve halkın haber alma özgürlüğünü ihlal etmektedir. Bu nedenle yapılan bu uygulamadan bir an önce dönülmesini ve hukukun genel ilkelilerinin yerine getirilmesini talep ediyoruz.

"FUHUŞ ÇETESİ" HABERİNİ YAPMIŞTI Hakkari'de gazeteci Rabia Önver'in evine polis baskını

(HA)