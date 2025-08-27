Kadın ve LGBTİ+’lar yaklaşık bir haftadır sosyal medya hesapları üzerinden erkek fotoğrafçıları ifşa ederken içerik üreticisi Fatma Özkaya paylaştığı videoda dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Özkaya, sanat çevresinde ifşaların peş peşe geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Masum değilsin sadece henüz sıra sana gelmedi. Sanat camiasında iki gündür ifşalar gırla. Yapılan istismarlar, tacizlerin hepsi ifşa alanı yok, dalga gittikçe büyüyor! Peki bu kıvılcım ne zaman muhafazakâr camiaya sıçrayacak onu çok merak ediyorum.”

“Birazcık imkanı olan Başakşehir’de ev açıyor”

Özkaya videoda muhafazakâr çevreleri hedef alarak şöyle konuştu:

“Evet bu sanat camiasında alkolle uyuşturucuyla, eve davet etmelerle, rıza inşasıyla yapılıyor bu istismarlar. Siz ne yapıyorsunuz? Üsküdar'da çay içmeye davet ediyorsunuz. Genç kızlara oturup mutsuz evliliklerinizi ‘Ay çocuk olmasa ayrılırdım’ dert yanmalarınızla yaptığınız yine taciz, yine istismar. Birazcık imkanı olan da Başakşehir’de ev açıyor, ondan sonra dinin ‘çoklu evlilik caiz’ kılıfıyla da kendi pisliklerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Edebiyat dergilerine yazmaya çalışan genç kızların hayalini, umudunu, güvenini sarsıyorsunuz. Bu da taciz, bu da istismar.”

Özkaya, muhafazakâr camiada ifşaların daha zor olduğunu vurguladı:

“Ama şunu da çok iyi biliyorsunuz ki muhafazakar camiada bir şeyler ifşa etmek çok daha zor. Çünkü muhafazakâr genç kızlar sadece dışarıda değil, içeride de bir savaş veriyorlar. Kendi aileleriyle de, en yakınları ile de mücadele etmek zorundalar. Bu hayatta var olmaya çalışıyorlar. Yer edinmeye, okumaya, çalışmaya çalışıyorlar. Ama unutmayın ki cinsel ilişkiyi reddetmenin tahrik sebebi sayıldığı bu ülkede kimsenin susma lüksü kalmadı artık. Sen evet İslamcı ağabeyciğim, senin de uykuların kaçsın ne zaman ifşa edileceğim diye!”

“Dayanışma hepimize lazım”

Özkaya videoya eklediği notta şöyle seslendi:

“Hatırlarsınız, muhafazakâr camiadan bir kitapçı tacizi ifşa edildiği gün intihar etmişti. Yaptığının ortaya çıkması bile bir adam için yaşanmaz bir utançken, mağdur olan kadının bu yükü yıllarca taşıması ne demek hiç düşündünüz mü?

Bu videoda anlattıklarım benim öfkemden ibaret değil; yıllardır biriken suskunluğun sesi. İfşa; konuşan kadınlar için iyileştirici, dinleyen kadınlar için güç verici, fail erkekler içinse korku verici. Burada mesele muhafazakâr ya da seküler olmak değil. Hayatlarımız farklı olsa da aynı yaraları taşıyoruz. Dayanışma bu yüzden hepimize lazım.”

Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor

KADINLARIN GÜNDEMİ İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir

Taciz ve tecavüz karşısında nereye başvurabilirsiniz? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 183 Sosyal Destek Hattı, kadınların acil yardım ve yönlendirme alabileceği bir kanal. Birçok belediye, özellikle büyükşehir belediyeleri, Kadın Danışma Merkezleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) aracılığıyla hukuki, psikolojik ve sosyal destek sunmaktadır. Ayrıca Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu gibi sivil toplum örgütleri kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık, barınma desteği ve psikolojik destek sağlamaktadır. Ayrıca destek almak için Susma Bitsin’e, Oyuncular Sendikası’na ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne de başvurabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin bu bilgilendirme sayfasından yararlanabilirsiniz.

(EMK)