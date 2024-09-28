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Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 11:07
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2024 11:16
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Evden sedyeyle çıkarılan Hatice Yıldız'a 'cezaevinde kalabilir' raporu

ATK, cezaevindeki kızına ve kızının arkadaşına para gönderdiği için tutuklanan 75 yaşındaki Hatice Yıldız hakkında "cezaevinde kalabilir" raporu verdi. Rapor Yıldız ve avukatına tebliğ edilmedi. Soru önergesiyle ortaya çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Evden sedyeyle çıkarılan Hatice Yıldız'a 'cezaevinde kalabilir' raporu

Cezaevindeki kızına ve kızının koğuş arkadaşına para gönderdiği için "örgüte finansman sağlamak" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hatice Yıldız için Adli Tıp Kurumu (ATK) ‘cezaevinde kalabilir raporu verdi.

Ancak rapor Yıldız ve avukatlarına tebliğ edilmedi. ATK raporu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan’ın soru önergesini cevaplamasıyla ortaya çıktı.

MA'dan Mehmet Aslan'ın haberine göre Bakan Tunç, yanıtında Bakanlığın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı yazışmalarına yer verdi. Buna göre Yıldız, 23 Mart'tan beri tutulduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde defalarca revire götürüldü. 5 kez ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde muayene, tetkik ve tedavisi yapıldı.

Yıldız'ın cezanın ertelenmesine dair başvuru sonrası ATK'ye sevk edildiğini aktaran savcılık, ATK'nin 10 Haziran'da Yıldız'a "cezaevinde kalabilir" şeklinde rapor hazırladığını bildirdi.

Buna karşılık Nevroz Uysal Aslan, Yıldız’ın evinden sedye ile çıkarıldığını hatırlatıp demans, yüksek tansiyon, kemik erimesi, bel fıtığı, omurga eğriliği, mide rahatsızlığı, görme bozukluğu gibi çeşitli hastalıkları olduğunu belirtti ve ATK'nin suç işlediğini söyledi:

“ATK'nin 75 yaşındaki bir hastanın cezaevinde hayatını yalnız idame ettirebileceğini belirtmesi Türkiye'de keyfiliğin ve hukuksuzluğun geldiği aşamayı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu denli rahatsızlıkları bulunan 75 yaşındaki bir kimsenin evinde dahi tek başına yaşamını idame ettirebileceği düşünülemezken cezaevi koşullarında bunun mümkün olduğunu söyleyebilen bir kurumun tarafsız ve tıp meslek etiğini esas aldığı söylenemez.

Anayasa Mahkemesi bu hukuksuzluğa bir an önce son vermek adına öncelikli inceleme talebini kabul ederek özgürlüğü gasp edilen hasta tutsak için derhal harekete geçmeli ve dosyayı karara bağlamalıdır."

Ne olmuştu?

Hatice Yıldız, cezaevindeki kızına ve kızının arkadaşına para gönderdiği iddiasıyla yargılandı. "Örgüte finansman sağlamak" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezasının onanması üzerine 23 Mart'ta tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Cezaevine götürülürken hastalıkları nedeniyle sedyeye bağlı şekilde yaşamını sürdürüyordu.

Yıldız'ın avukatı tutuklamadan hemen sonra hastalıkları nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) Yıldız'ın tedavisinin yapılması için "tedbir" için başvuruda bulundu.

Ancak AYM dosyayı henüz gündemine almadı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hasta mahpus Hatice Yıldız
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