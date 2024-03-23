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Yayın Tarihi: 23 Mart 2024 11:13
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2024 11:21
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Evden sedye ile çıkarılan mahpus yakını Yıldız tutuklandı

Cezaevindeki kızı ve arkadaşına para gönderdiği gerekçesiyle hapis cezası verilen 75 yaşındaki Hatice Yıldız, evinden sedye ile çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Evden sedye ile çıkarılan mahpus yakını Yıldız tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta oturan 75 yaşındaki mahpus annesi Hatice Yıldız’a, cezaevinde bulunan kızına ve kızının koğuş arkadaşına para gönderdiği için hakkında “örgüte finansman sağlamak” iddiasıyla dava açıldı. 3 yıl süren yargılamanın ardından İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldız’a  “örgüte finansman sağlamak” iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin kararı, İstinaf mahkemesinde onandı. 

Evden sedyeyle çıkarıldı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, karar üzerine polisler, dün yüksek tansiyon, göz, bel fıtığı ve omurga eğriliği gibi birçok sağlık sorunu bulunan Yıldız’ın evine gitti. Fenalaşan Yıldız, sedyeyle evden çıkarıldı. Yıldız, ambulansla önce hastaneye daha sonra adliyedeki işlemlerin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

"Düşman hukuku"

Yaşananlara tepki gösteren Yıldız’ın oğlu Alper Yıldız, cezaevine para göndermenin yasada suç belirtilmediğini ifade ederek, “ Bugüne kadar Türkiye’deki yasada cezaevine para göndermek suç sayılmamıştır. Bu karar düşman hukuku çerçevesinde verilen bir karar. Resmi olarak PTT ile cezaevine para gönderiliyor ve bu suç sayılıyor” dedi. 

Yıldız, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunacaklarını belirtti.

(AD)

mahpus aileleri esenyurt
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