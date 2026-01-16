ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.01.2026 10:49 16 Ocak 2026 10:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.01.2026 10:55 16 Ocak 2026 10:55
Okuma Okuma:  1 dakika

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre evde bakım hizmetinden yararlanmak için artık sağlık raporunun yanında heyet tarafından düzenlenecek bakım raporu da istenecek.

BİA Haber Merkezi

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti
Fotoğraf: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yardımdan yararlanabilmek için artık yalnızca sağlık raporu yeterli olmayacak.

Engelli kişinin, günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremediği, heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla da tespit edilecek. Hane ziyaretleri ve dosya incelemesi değerlendirmede esas alınacak.

Gelir hesaplamasında ise kapsam genişletildi. Araç sayısı ve değeri, kira gelirleri ve bazı kazanç kalemleri daha ayrıntılı şekilde dikkate alınacak. Buna karşılık öğrenim kredisi, doğum yardımı ve staj ücretleri hane gelirine dâhil edilmeyecek.

Yapılan kontrollerde engelli kişinin bakım ihtiyacının ortadan kalktığının tespiti hâlinde yardım sonlandırılacak. Yersiz ödemeler ise bildirim yapılmış olsa dahi faiziyle geri alınacak.

Halihazırda 517 bin kişi Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bugün itibariyle bu tutar 13 bin 878 TL.

(HA)

evde bakım hizmetleri evde bakım evde bakım aylığı
