Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yardımdan yararlanabilmek için artık yalnızca sağlık raporu yeterli olmayacak.

Engelli kişinin, günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremediği, heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla da tespit edilecek. Hane ziyaretleri ve dosya incelemesi değerlendirmede esas alınacak.

Gelir hesaplamasında ise kapsam genişletildi. Araç sayısı ve değeri, kira gelirleri ve bazı kazanç kalemleri daha ayrıntılı şekilde dikkate alınacak. Buna karşılık öğrenim kredisi, doğum yardımı ve staj ücretleri hane gelirine dâhil edilmeyecek.

Yapılan kontrollerde engelli kişinin bakım ihtiyacının ortadan kalktığının tespiti hâlinde yardım sonlandırılacak. Yersiz ödemeler ise bildirim yapılmış olsa dahi faiziyle geri alınacak.

Halihazırda 517 bin kişi Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bugün itibariyle bu tutar 13 bin 878 TL.

