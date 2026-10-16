Ev hapsindeki Gazeteci Ağırel gözaltına alındı

Fon soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle ev hapsinde bulunan gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ağırel, evinde yapılan aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Gazeteci Murat Ağırel, fon soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle ev hapsi tedbiri altındaydı. Ağırel’in hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Gazeteci Bahadır Özgür de Halk TV’ye kayyım atanmasının ardından dün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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(EMK)