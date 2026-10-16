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YT: Yayın Tarihi: 16.10.2026 07:55 16 Ekim 2026 07:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.10.2026 08:24 16 Ekim 2026 08:24
Okuma Okuma:  1 dakika

Ev hapsindeki Gazeteci Ağırel gözaltına alındı

Ağırel’in hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ev hapsindeki Gazeteci Ağırel gözaltına alındı
Murat Ağırel
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Fon soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle ev hapsinde bulunan gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ağırel, evinde yapılan aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gazeteci Murat Ağırel, fon soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle ev hapsi tedbiri altındaydı. Ağırel’in hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci Bahadır Özgür de Halk TV’ye kayyım atanmasının ardından dün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Ağırel gazetecilere baskı Fon Soruşturması
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