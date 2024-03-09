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Yayın Tarihi: 9 Mart 2024 10:17
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2024 11:14
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Ev baskınları: Limter-İş Genel Başkanı bacağı kırılarak gözaltına alındı

İstanbul ve Eskişehir'de sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında aralarında SGDF Eşbaşkanı Okan Danacı ve Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı’nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ev baskınları: Limter-İş Genel Başkanı bacağı kırılarak gözaltına alındı
Fotoğraf: ETHA

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) yönetici ve üyelerine yönelik İstanbul ve Eskişehir'de operasyon yapıldı.

Öte yandan Etkin Haber Ajansı’nda çalışan gazetecilerin de bu sabah 06.30 sıralarında evlerinin kapısı matkapla ve koçbaşıyla kırılarak polis tarafından basıldı. İkameti evde bulunmayan bir kişi için yapılan ev baskınında gözaltına alınan olmadı.

Sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında aralarında SGDF Eşbaşkanı Okan Danacı, SGDF MYK üyeleri Senem Pektaş, Hivda Selen, Berfin Polat, Adnan Özcan, Emrah Topaloğlu, Hüseyin İldan ile DİSK’e bağlı Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı'nın da bulunduğu kişiler gözaltına alındı.

Operasyonda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Yöneticisi Ömer Akgün de gözaltına alındı.

"Evimize gelmemiş bir kişiyi aradılar"

ETHA yayınladığı açıklamada şöyle dedi:

“Daha 10 gün önce 27 Şubat günü evimiz basılmıştı. Üstelik bugünkü polis baskınında, bırakın evimizde yaşamayı, hiç evimize gelmemiş bir kişiyi aradıklarını öğrendik.

“Evimize silahlı, kalkanlı özel harekat polisleriyle gelen TEM Şube polisleri, yasadışı bir şekilde uzun süre arama kararını göstermedi. Kimin hakkında gözaltı kararı olduğu bilgisini vermedi. Evde bulunan ajansımız çalışanlarına haklarında gözaltı kararı varmış gibi davrandılar. Üstlerini giyinmelerine izin verilmedi.

Yoğun ısrarımız sonucu SGDF MYK üyesi Hivda Selen’i gözaltına almak için evimize geldikleri bilgisini verdiler.”

ETHA'da yer alan habere göre Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı'nın evine yönelik baskında ise hem Saygılı'ya hem de oğluna işkence yapıldığı belirtildi. Kanber Saygılı, polisler tarafından yerde sürüklenerek mutfağa götürüldü. ETHA’nın geçtiği habere göre, gördüğü işkence sonucu Saygılı’nın bacağı kırıldı. (AÖ)

Kaynak: MA ve ETHA

ev baskınları gözaltılar etha ezilenlerin sosyalist partisi sgdf
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