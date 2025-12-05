Eurovision’da İsrail’e yönelik kültürel boykot genişliyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bu yıl 70’incisi düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na İsrail’in katılmasına yönelik itirazların Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu’nda oylamaya sunulmaması, Avrupa’da geniş bir boykot dalgasına yol açtı.
Cenevre’de dün (4 Aralık) yapılan 95. Genel Kurul toplantısında EBU üyeleri, yarışmanın oylama sistemine ilişkin teknik güncellemeleri onaylarken, İsrail’in katılımı konusunda herhangi bir oylama yapılmadı.
EBU, yeni kurallara uyan tüm üyelerin yarışmaya katılabileceğini duyurdu.
Toplantıda birçok yayıncı, Gazze’deki çatışmalar, basın özgürlüğüne yönelik engellemeler ve kamu yayıncılığının bağımsızlığına ilişkin endişelerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İrlanda, Belçika, İspanya, İzlanda, Hollanda ve Slovenya kamu yayıncıları Eurovision’a katılmama ve yarışmayı yayınlamama kararı aldıklarını duyurdu. Nihai kararı olmadığı belirtilen bazı ülkelerin de yarışmacı göndermeyecekleri belirtildi.
“Jeopolitik bir festival”
İspanya devlet yayıncısı RTVE, Gazze’deki saldırılar ve İsrail’in yarışma kurallarına uymadığını savunarak yarışmadan çekildiğini duyurdu. RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, Eurovision’un “bir şarkı yarışması olmaktan çıkıp jeopolitik bir festivale dönüştüğünü” ifade etti.
İrlanda kamu yayıncısı RTE, Gazze’deki can kayıpları, insani kriz ve gazetecilerin hedef alınmasını gerekçe göstererek yarışmaya katılmayacağını ve yayınlamayacağını duyurdu.
Hollanda yayıncısı AVROTROS ise Gazze’deki insani durum, basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar ve yarışmayı çevreleyen siyasi tartışmaların kamu yayıncılığının değerleriyle uyuşmadığını belirterek çekildi.
Slovenya Radyo ve Televizyonu da benzer gerekçelerle boykota katıldı. Kurumun başkanı Natalija Gorscak, geçen yıl İsrail’in performansının “siyasi” olduğunu savunarak “Gazze’de öldürülen çocuklar için İsrail varsa biz yokuz,” dedi.
Belçika’da yayımlanan açıklamada, VRT’nin yarışmaya katılmayacağı ancak EBU üyesi olduğu için yayını sürdüreceği belirtildi. Ülkenin yarışmacısını belirleme yetkisine sahip RTBF’nin ise kararını daha sonra açıklayacağı bildirildi. (TY)