Eurovision’da İsrail’e yönelik kültürel boykot genişliyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bu yıl 70’incisi düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na İsrail’in katılmasına yönelik itirazların Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu’nda oylamaya sunulmaması, Avrupa’da geniş bir boykot dalgasına yol açtı.

Cenevre’de dün (4 Aralık) yapılan 95. Genel Kurul toplantısında EBU üyeleri, yarışmanın oylama sistemine ilişkin teknik güncellemeleri onaylarken, İsrail’in katılımı konusunda herhangi bir oylama yapılmadı.

EBU, yeni kurallara uyan tüm üyelerin yarışmaya katılabileceğini duyurdu.

Toplantıda birçok yayıncı, Gazze’deki çatışmalar, basın özgürlüğüne yönelik engellemeler ve kamu yayıncılığının bağımsızlığına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İrlanda, Belçika, İspanya, İzlanda, Hollanda ve Slovenya kamu yayıncıları Eurovision’a katılmama ve yarışmayı yayınlamama kararı aldıklarını duyurdu. Nihai kararı olmadığı belirtilen bazı ülkelerin de yarışmacı göndermeyecekleri belirtildi.