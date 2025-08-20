ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2025 14:35
 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 14:38
1 dk Okuma

Eurovision Şarkı Yarışması 2026’da Viyana’da düzenlenecek

Avrupa Yayın Birliği, geçen yıl İsrail’in halk oylamasıyla ikinci olmasına yönelik tepkiler sonrası oylama sistemini gözden geçireceğini duyurmuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Eurovision Şarkı Yarışması 2026’da Viyana’da düzenlenecek
Yarışmanın geçen sene düzenlendiği İsveç'in Malmö kentinde protestolardan bir kare, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Eurovision Şarkı Yarışması organizatörü Avrupa Yayın Birliği’nden (EBU) yapılan yazılı açıklamaya göre, Mayıs 2026’da düzenlenecek 70. Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapmak üzere Viyana seçildi.

Yarışmanın yarı finalleri 12 Mayıs ve 14 Mayıs’ta, büyük final ise 16 Mayıs’ta Avusturya’nın en büyük kapalı arenası Wiener Stadthalle’de yapılacak.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Avusturya, 1967 ve 2014 yıllarının ardından üçüncü kez Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapacak.

Belçika televizyonundan Eurovision yayını sırasında İsrail protestosu
Belçika televizyonundan Eurovision yayını sırasında İsrail protestosu
10 Mayıs 2024

Bu yıl İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nı Avusturya kazanırken, İsrail, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ve saldırılar nedeniyle finalde protesto edilmişti.

EBU, İsrail’in halk oylamasına “en fazla” oyu alarak ikinci olmasına ilişkin gelen tepkiler üzerine oylama sistemini gözden geçireceğini duyurmuştu. (TY)

