Eurovision, İsrail'in yarışmaya katılımını oylanacak

Eurovision Şarkı Yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayıncılık Kurumu (EBU) 68 üye ülkeyi İsrail’in gelecek yılki yarışmaya katılmasına izin verilip verilmemesi konusunda oylamaya yapmaya çağırdı.

BBC Türkçe’deki habere göre EBU, Kasım'daki genel kurul toplantısında üye ülkeleri görüşlerini bildirmeye davet edeceğini doğruladı.

Karar basit çoğunlukla alınacak. Yani üyelerin yüzde 50'sinden fazlası İsrail'in dışlanması yönünde oy kullanırsa, bu ülke 2026'daki yarışmaya katılamayacak.

Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision'a katılmaya devam etmesi tartışma yarattı ve bazı ülkeler de İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrısı yaptı.

EBU 68 üye ülkenin tamamının oy kullanmaya davet edileceğini belirtti. Bunlara Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi yarışmaya katılmayan yayıncı ülkeler de dahil.

İsrail Mayıs'ta düzenlenen son Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yuval Raphael ile ikinciliği almış ve halk oylamasında en çok puanı almıştı.

Ancak jüri oylarının eklenmesiyle Avusturya yarışmanın birincisi oldu. Bir sonraki organizasyon Viyana'da yapılacak.

Son haftalarda İrlanda, Hollanda, Slovenya, İzlanda ve İspanya'nın da bulunduğu ülkeler, İsrail'in katılması halinde yarışmadan çekilmeyi düşüneceklerini açıklamıştı. İrlanda'nın resmi yayıncısı RTE, "Gazze'de süren dehşet yaşam kaybı devam ettikçe, İrlanda'nın yarışmaya katılması vicdansızlık olur" açıklaması yaptı. Hollandalı yayıncı Avrotros da "Gazze'de insanların süren acısı düşünüldüğünde artık İsrail'in katılımını meşru gösteremeyeceğini" belirtti.

(HA)