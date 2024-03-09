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Yayın Tarihi: 9 Mart 2024 09:53
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2024 10:04
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Eurovision 2024: Şarkı sözü değişikliğinin ardından İsrail'in yarışmasına izin verildi

20 yaşındaki Rus ve İsrail vatandaşı şarkıcı Eden Golan mayıs ayında İsveç'te yapılacak yarışmada İsrail'i temsil edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eurovision 2024: Şarkı sözü değişikliğinin ardından İsrail'in yarışmasına izin verildi

Eurovision şarkı yarışmasının organizatörleri, İsrail'in şarkısının sözlerini değiştirdikten sonra bu yılki yarışmaya katılmasına izin verileceğini doğruladı.

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BBC'de yer alan habere göre orijinal şarkısı "October Rain"in (Ekim Yağmuru) 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden Filistin-İsrail Savaşına atıf yaptığı düşünülüyordu ve siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği için yasaklanmıştı.

İsrail'in kamu yayıncısı, adı "Hurricane" olan şarkıyı değiştirmeyi kabul etti ve şarkıyı bu hafta sonu açıklayacak.

Ancak, İsveç ve İrlanda gibi bazı ülkelerde İsrail'in Eurovision'a katılımının engellenmesi için sanatçılar ve siyasetçiler çağrıda bulunmaya devam ediyordu.

İsrailli yayıncı Kan daha önce şarkı sözlerini değiştirmeyeceğinin sözünü vermişti ancak ülkenin Başkanı Isaac Herzog daha sonra İsrail'in yarışmaya katılabilmesi için "gerekli ayarlamaların" yapılması çağrısında bulundu.(AÖ)

Filistin-İsrail Savaşı
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