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Yayın Tarihi: 30 Mart 2024 09:56
 ~ Son Güncelleme: 30 Mart 2024 09:58
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Euro-Med: İsrail, bir haftada Şifa Hastanesi ve çevresinde 13 çocuğu katletti

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi ve çevresinde sistematik şekilde saldırdığını belirten Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü “Bu bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının son 6 aydır yaşadığı, soykırımın parçasıdır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Euro-Med: İsrail, bir haftada Şifa Hastanesi ve çevresinde 13 çocuğu katletti
Fotoğraf: AA

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail ordusunun saldırılar düzenlediği ve kuşattığı Şifa Hastanesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Euro-Med saha ekibi, İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 13 çocuğu katlettiğini belgeledi” bilgisi yer aldı.

Tahliye talimatına uymuşlardı

Euro-Med, çocukların çoğunluğunun vurularak öldürüldüğü, çocukların bu sırada İsrail ordusunun "tahliye talimatına" uyduğu ve aileleriyle birlikte oldukları kaydedildi.

İsrail ordusunun bir haftadan fazla süredir Şifa Hastanesi ve çevresinde sistematik ve dehşet verici askeri saldırılar yaptığı belirtilen açıklamada, "Bu bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının son 6 aydır yaşadığı, soykırımın parçasıdır" denildi.

Şifa Hastanesi’ne saldırılar

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi konumundaki Şifa Hastanesi'ne Hamas'a ait "tüneller ve cephanelikler" bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ta yeniden baskın düzenleyen İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşattı.

İsrail ordusu, önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar yaklaşık 200 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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