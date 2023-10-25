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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2023 17:04
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2023 17:26
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10. DİYARBAKIR KİTAP FUARI

Etkinliklerden anonslara çokdilli bir kitap fuarı

16-24 Aralık tarihleri arasında yapılacak fuarla ilgili olarak Azad Zal, fuarda etkinliklerden anonslara kadar çalışmaların çok dilli olarak yapılacağını söyledi.

Bedri Adanır
Bedri Adanır

Bedri Adanır
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/25/etkinliklerden-anonslara-cok-dilli-bir-kitap-fuari.jpg

Diyarbakır Kitap Fuarı 4 yıl aranın ardından 16-24 Aralık tarihleri arasında 10. kez okurla buluşacak.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Eylül Fuarcılık adına Remzi Çayır ile birlikte çeşitli kurum temsilcileri fuar ile ilgili Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Fuara okur, yayınevi ve yazarlar bağlamında rekor bir katılım beklediklerini ifade eden Kaya'nın ardından Eylül Fuarcılık adına konuşan Remzi Çayır, Diyarbakır'da geleneksel fuar kültürünü devam ettirmek istediklerini vurguladı.

Fuar yürütme kurulunda Kürt yayınevleri olacak

Çayır'ın ardından konuşan Şeyhmus Diken ise ilk defa bir yürütme kurulu oluşturulduğunu ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren ve ağırlıkta Kürtçe yayın yapan 10 yayınevinin yürütme kurulunda yer aldığını söyledi. Kürt Yayınevleri İnisiyatifi adına Kürtçe yayın yapan J&J Yayınları'nın Yayın Koordinatörü Azad Zal ile Pirtûka Kurdî adına Bawer Yoldaş'ın yer aldığı yürütme kurulununun fuar organizasyonunda aktif rol alacağını ifade eden Diken, "Fuara yazar olarak katılanlardan tutun, etkinliklerin programlanmasına varıncaya kadar bütün süreçlerde bu kurul aktif olarak yer alacak" dedi.

Fuar yürütme kurulundan Azad Zal ise bianet'e yaptığı açıklamada, 9 gün sürecek fuarda etkinliklerden anonslara kadar çalışmaların çok dilli olarak yapılacağını, özellikle Kürtçenin Kurmancî ve Zazakî lehçelerinde anons ve etkinlikler olacağını söyledi. (BA/AÖ)

diyarbakır kitap fuarı
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları

Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni...

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