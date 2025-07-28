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HABER
Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2025 09:55
 ~ Son Güncelleme: 28 Temmuz 2025 10:10
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Etkin pişmanlıktan ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay tahliye oldu

4 Haziran’da tutuklanan Korzay, etkin pişmanlık kapsamında 10 ve 21 Temmuz’da savcılığa ifade verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Etkin pişmanlıktan ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay tahliye oldu
Fotoğraf: İBB

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta 5. dalga operasyon düzenlenmişti.

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Başsavcılığın "suç örgütü lideri" olarak tanımladığı iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta verdiği ek ifadeler dayanak gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.

İki ifade verdi

Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan İSFALT (İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Genel Müdürü Burak Korzay'ın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdiği öğrenildi.

Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

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Ne olmuştu?

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Aktaş da geçen ay etkin pişmanlıktan ifade vermiş, daha sonra tahliye edilmişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
aziz ihsan aktaş İBB ekrem imamoğlu Burak Korzay
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18 Haziran 2025
/haber/erdogan-dan-dusman-hukuku-cikisi-ozel-ve-chp-etkin-pismanliktan-faydalanmali-308559
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/haber/ibb-sorusturmasi-ahmet-sari-etkin-pismanliktan-tahliye-edildi-308231
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/haber/ibb-sorusturmasinda-iki-kisi-daha-etkin-pismanlik-tan-tahliye-edildi-308102
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5 Haziran 2025
/haber/ibb-sorusturmasinda-11-kisiye-daha-etkin-pismanlik-tahliyesi-308081
HRANT DİNK DAVASI
Eski Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı'dan "Etkin Pişmanlık"
10 Nisan 2017
/haber/eski-trabzon-istihbarat-sube-muduru-faruk-sari-dan-etkin-pismanlik-185313
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