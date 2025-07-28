Etkin pişmanlıktan ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay tahliye oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta 5. dalga operasyon düzenlenmişti.

Başsavcılığın "suç örgütü lideri" olarak tanımladığı iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta verdiği ek ifadeler dayanak gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan İSFALT (İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Genel Müdürü Burak Korzay'ın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdiği öğrenildi.

Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

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Ne olmuştu?

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Aktaş da geçen ay etkin pişmanlıktan ifade vermiş, daha sonra tahliye edilmişti.