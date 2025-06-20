'Etkin pişmanlık' tahliyelerine ilişkin yorumlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren şüphelilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarının soruşturma sürecine zarar verdiğini belirterek aynı yönde açıklama yapanlara re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.

İmamoğlu'ndan "etkin pişmanlık" açıklaması: İftiranameleri imzalayın, yükünü ben taşırım

Başsavcılığın açıklamasında, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile müracaat ettiler, bu konuda şüphelilerin avukatları ile beyanları alındı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandı" denildi. Verilen beyanların Başsavcılık tarafından doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı belirtildi.

"Re’sen soruşturma başlatılacaktır"

Başsavcılık devamında "Bir kısım sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklinde soruşturma sürecine zarar verici açıklamalar yapıldığı görülmekle, bu konuda devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtlı bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılacaktır" duyurusunu yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle:

İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan tutuklandı

23 Mart’tan beri tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İBB soruşturmasında Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadelerin ardından 'suç örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuklanmıştı. Pehlivan'ın soruşturma kapsamında avukatları organize ettiği, ifade vermemeleri yönünde şüphelilerin üzerinde baskı oluşturduğu ileri sürülmüştü.

(AB)