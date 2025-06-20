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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2025 11:19
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2025 12:04
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'Etkin pişmanlık' tahliyelerine ilişkin yorumlara soruşturma

İBB soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlananların baskı altında ifade verdiğine yönelik söylemler hakkında re'sen soruşturma başlatılıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
'Etkin pişmanlık' tahliyelerine ilişkin yorumlara soruşturma
Fotoğraf: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren şüphelilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarının soruşturma sürecine zarar verdiğini belirterek aynı yönde açıklama yapanlara re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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Başsavcılığın açıklamasında, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile müracaat ettiler, bu konuda şüphelilerin avukatları ile beyanları alındı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandı" denildi. Verilen beyanların Başsavcılık tarafından doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı belirtildi.

"Re’sen soruşturma başlatılacaktır"

Başsavcılık devamında "Bir kısım sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklinde soruşturma sürecine zarar verici açıklamalar yapıldığı görülmekle, bu konuda devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtlı bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılacaktır" duyurusunu yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle:

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23 Mart’tan beri tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İBB soruşturmasında Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadelerin ardından 'suç örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuklanmıştı. Pehlivan'ın soruşturma kapsamında avukatları organize ettiği, ifade vermemeleri yönünde şüphelilerin üzerinde baskı oluşturduğu ileri sürülmüştü.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İBB soruşturma İBB operasyonu etkin pişmanlık yasası
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