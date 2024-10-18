ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 17:14
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2024 17:28
2 dk Okuma

Etki ajanlığı yasa tasarısı tekrar Meclis’te

Tasarının yasalaşması halinde "devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine hareket edenler" etki ajanlığıyla suçlanacak. Casusluk faaliyeti kapsamında 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
Etki ajanlığı yasa tasarısı tekrar Meclis’te
Fotoğraf: Didem Mente / AA

AKP, bugün Meclis’e yeni bir torba yasa tasarısı sundu. Meclis tatile girmeden önce 9. Yargı Paketi’nden ayrılan ‘etki ajanlı’ maddesi değiştirilmeden tekrar gündeme geldi.

Yeni düzenleme ile beraber Türkiye’de etki ajanlığı suçunu işleyenler aynı zamanda casusluk faaliyeti kapsamında yargılanacak.

Yasa eğer Meclis’ten geçerse Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” bölümündeki “Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma” başlıklı 339. maddesinden sonra “339/A” adıyla yeni bir madde oluşturulacak. Madde “Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” adını taşıyacak.

Maddeyle yeni bir suç ihdas edilerek, “devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla” yargılanacak. Fiil, devletin savaş hazırlığı veya savaş sırasında işlenmesi halinde ceza 8 yıldan 12 yıla kadar çıkacak.

Bu kapsamda iktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar ve enerji gibi alanlar devletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içinde kabul edilecek.

Maddeye göre suçun oluşması için failin, yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda hareket etmesi gerekecek. Bu suçtan kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanının iznine tabi olacak.

AKP, yasayı “casusluk faaliyetleriyle daha etkin mücadele” diyerek gerekçelendiriyor. Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

Söz konusu madde şöyle:

Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme

Madde 339/A

(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.

(4) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
etki ajanlığı etki ajanı etki ajanı yasası
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
YENİ YAŞAM BİR HAFTADA ÜÇ KEZ TOPLATILDI
"Devletin Kürtlere tahammülünün olmadığının bir kanıtı daha"
Bugün 09:30
"Devletin Kürtlere tahammülünün olmadığının bir kanıtı daha"
"Açık Radyo açık kalsın"
16 Ekim 2024
"Açık Radyo açık kalsın"
RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti
16 Ekim 2024
RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti
Oba Makarna’da mobbing ve işten çıkarmalar
14 Ekim 2024
Oba Makarna’da mobbing ve işten çıkarmalar
Discord'da günde atılan mesaj sayısı 4 milyar, denetleyen kişi sayısı 150
8 Ekim 2024
Discord'da günde atılan mesaj sayısı 4 milyar, denetleyen kişi sayısı 150
Sayfa Başına Git