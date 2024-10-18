Etki ajanlığı yasa tasarısı tekrar Meclis’te

AKP, bugün Meclis’e yeni bir torba yasa tasarısı sundu. Meclis tatile girmeden önce 9. Yargı Paketi’nden ayrılan ‘etki ajanlı’ maddesi değiştirilmeden tekrar gündeme geldi.

Yeni düzenleme ile beraber Türkiye’de etki ajanlığı suçunu işleyenler aynı zamanda casusluk faaliyeti kapsamında yargılanacak.

Yasa eğer Meclis’ten geçerse Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” bölümündeki “Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma” başlıklı 339. maddesinden sonra “339/A” adıyla yeni bir madde oluşturulacak. Madde “Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” adını taşıyacak.

Maddeyle yeni bir suç ihdas edilerek, “devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla” yargılanacak. Fiil, devletin savaş hazırlığı veya savaş sırasında işlenmesi halinde ceza 8 yıldan 12 yıla kadar çıkacak.

Bu kapsamda iktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar ve enerji gibi alanlar devletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içinde kabul edilecek.

Maddeye göre suçun oluşması için failin, yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda hareket etmesi gerekecek. Bu suçtan kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanının iznine tabi olacak.

AKP, yasayı “casusluk faaliyetleriyle daha etkin mücadele” diyerek gerekçelendiriyor. Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

Söz konusu madde şöyle: Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme Madde 339/A (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur. (2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. (3) Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır. (4) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(HA)