“Etki ajanlığı umarız üçüncü kez gazetecilerin karşısına çıkarılmaz”

Etki ajanlığı düzenlemesinin ikinci kez geri çekilmesi sivil toplumda olumlu karşılandı.

Uluslararası gazetecilik örgütleriyle birlikte Ankara’da siyasi parti temsilcileriyle görüşmeler yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Geç de olsa, sağduyu bir şekilde devreye girdiyse bundan teselli ve memnuniyet duyarız" dedi.

Önderoğlu, düzenlemenin gazeteci hakları ve hukuki açıdan dile getirdikleri meşru endişelere kulak verildiği için geri çekildiğini 'umduklarını' söyledi.

Ayrıca “Umuyoruz ki, şu sıralar bütçe görüşmelerini bloke etmemesi adına daha sonraya bırakılmış bir hamle değildir ve gazetecilik yapan meslektaşlarımızın karşısına üçüncü kez çıkarılmaz” diye ekledi.

Etki ajanlığı düzenlemesi ikinci kez geri çekildi

(HA)