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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 14:59
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 17:10
1 dk Okuma

“Etki ajanlığı umarız üçüncü kez gazetecilerin karşısına çıkarılmaz”

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "Geç de olsa, sağduyu bir şekilde devreye girdiyse bundan teselli ve memnuniyet duyarız" dedi.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
“Etki ajanlığı umarız üçüncü kez gazetecilerin karşısına çıkarılmaz”

Etki ajanlığı düzenlemesinin ikinci kez geri çekilmesi sivil toplumda olumlu karşılandı.

Uluslararası gazetecilik örgütleriyle birlikte Ankara’da siyasi parti temsilcileriyle görüşmeler yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Geç de olsa, sağduyu bir şekilde devreye girdiyse bundan teselli ve memnuniyet duyarız" dedi.

Önderoğlu, düzenlemenin gazeteci hakları ve hukuki açıdan dile getirdikleri meşru endişelere kulak verildiği için geri çekildiğini 'umduklarını' söyledi.

Ayrıca “Umuyoruz ki, şu sıralar bütçe görüşmelerini bloke etmemesi adına daha sonraya bırakılmış bir hamle değildir ve gazetecilik yapan meslektaşlarımızın karşısına üçüncü kez çıkarılmaz” diye ekledi.

Etki ajanlığı düzenlemesi ikinci kez geri çekildi
Etki ajanlığı düzenlemesi ikinci kez geri çekildi
13 Kasım 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
etki ajanlığı Erol Önderoğlu sınır tanımayan gazeteciler
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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