'Etki ajanlığı teklifine' karşı hukukçular ve basın meslek örgütleri birlikte hareket edecek

Basın meslek örgütleri ve hukukçular, iktidara yakın medyanın 'yeni tip casusluk faaliyeti’ olarak tanımladığı ve ‘etki ajanlığı’ ismini verdiği hükümetin yeni yasa tasarısına karşı harekete geçti.

Tasarıyı ‘toplumun ifade özgürlüğüne vurulacak bir pranga’ olarak nitelendiren Medya Dayanışma Grubu, barolar ve sivil toplum örgütlerine dayanışma çağrısı yaptı.

Medya Dayanışma Grubu içerisinde yer alan Gazeteciler Cemiyeti, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Diplomasi Muhabirleri Derneği’nin temsilcileri de bugün Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ile bir araya geldi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Genel Sekreter Kenan Şener; DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El, Diplomasi Muhabirleri Derneği temsilcisi Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Köroğlu’yla 9. Yargı Paketi’ndeki taslak maddeyi konuştu.

Görüşmede, söz konusu yasa teklifinin sakıncaları ele alınırken yasanın Meclis’e gitmeden durdurulması gerektiği görüşü ön plana çıktı.

Köroğlu her türlü iş birliğine açık olduklarını, bu konuda gerekli adımları hızla atacaklarını söyledi. Maddeye ilişkin rapor hazırlayacaklarını, bu alanda çalışan uzmanlardan da görüş alacaklarını kaydetti.

Bilgin: Türkiye siyasi tarihindeki en tehlikeli çalışma

Yasa tasarısının gerçekleşmesi dahilinde fikir ve ifade özgürlüğüne büyük bir darbe vurulacağını kaydeden Nazmi Bilgin, “Darbe dönemlerini görmüş biri olarak bu düzenlemenin Türk siyasi hayatına gelen en tehlikeli çalışma olduğunu söyleyebilirim. Sansür yasası belli bir kesimi ilgilendiriyordu, bu yasaysa toplumun her kısmını etkilendiriyor” dedi.

Konunun muhatabının sadece basın mensuplarının olmadığını ifade eden Bilgin, “Dezenformasyon kavgasını basın kuruluşları verdi. Bu konuda ön alması gerekenler barolar, hukukçular, akademisyenler olmalı. Bu teklifin hukuki bir yeri yok, demokrasiyi benimsemiş bir ülkede uygulanması düşünülemez. Mücadele sadece basına bırakılmamalı. Birbirimize destek olarak ve deneyimlerimizi paylaşarak mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Köroğlu, “Bu madde müzakere dahi edilemez”

Yasa teklifinin hayati sakıncaları olduğunu söyleyen Köroğlu da, “Bu madde müzakere edilebilecek bir madde değil. Sonuçlarından en çok basın etkilenecek olsa da temelde hak ve özgürlüklerin önüne geçmek istiyorlar. Süreci, yasa tasarısı Meclis'e gelmeden tamamlamak için her türlü iş birliğine hazırız. Diğer barolar ve sivil toplum kuruluşlarına örnek olacak bir araştırma raporu ve basın açıklamasını ivedilikle hazırlayacağız” dedi.

(HA)