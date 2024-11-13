Etki ajanlığı düzenlemesi ikinci kez geri çekildi

AKP’nin, ‘yeni tip casuslukla mücadele’ için gerekli olduğunu savunduğu, muhalefetin ve sivil toplumun ‘ifade özgürlüğünü sınırlandıracağı ve cadı avına dönüşebileceği’ endişeyle eleştirdiği ‘etki ajanlığı’ düzenlemesi kanun teklifinden çıkartıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, maddenin geri çekildiğini duyuran isim oldu. Emir “Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi” diye açıklama yaptı.

Etki Ajanlığı düzenlemesi ilk kez Mayıs ayında gündeme gelmişti. AKP düzenlemeyi geçtiğimiz Mayıs ayında 9. Yargı Paketi'ne koymuştu. Ancak tepkilerin ardından paketten çıkarmıştı. Fakat yeni yasama yılının açılmasıyla tekrardan gündeme getirilip noterlere ilişkin düzenlemenin yapılacağı torba yasa paketine dahil edilmişti.

Söz konusu yasa maddesi şöyle:

Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme

Madde 339/A

(1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.

(4) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.