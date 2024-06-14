ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Haziran 2024 11:19
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2024 12:14
2 dk Okuma

Etki ajanlığı: CHP “Kaldırıldı”, AKP “Hiç olmadı” dedi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in "Etki ajanlığının 9. Yargı Paketi’nde yer almayacağı sözü verildi" şeklindeki açıklamasına AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "Başından itibaren yoktu" diyerek karşılık verdi. bianet’in ulaştığı TBMM kaynakları da etki ajanlığı yasa taslağının geri çekildiği bilgisini paylaştı ve iddiaları doğruladı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Etki ajanlığı: CHP “Kaldırıldı”, AKP “Hiç olmadı” dedi
*AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu (Fotoğraf: AA)

İktidara yakın medyanın 'yeni tip casusluk faaliyeti’ olarak tanımladığı ve ‘etki ajanlığını’ ismini verdiği 9. Yargı Paketi’ndeki yasa taslağıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Dün ilk önce CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Emir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin soruları yanıtladı.

9. Yargı Paketi'nin içeriğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Emir, taslak içerisinde asla kabul edemeyecekleri bazı hükümlerin yer aldığını, bunların başında da "etki ajanlığı" maddesinin geldiğini söyledi.

Etki ajanlığının, sınırları belli ve öngörülebilir olmayan bir madde olarak karşılarına çıktığını ifade eden Emir, "Bunun savcılara bir 'maymuncuk' olarak verildiği ve savcıların gerektiğinde istedikleri kapıyı onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri, istediklerini tutuklayabilecekleri ve 'sen devletin aleyhine çalışıyorsun' diyebilecekleri bir alan yaratıyordu. Hukuk devletinde böylesine öngörülemez, belirliliği olmayan ceza maddeleri olamaz." diye konuştu.

Ceza maddelerinin sınırları belli, kesin, açık, öngörülebilir olması gerektiğini belirten Emir, "Aynı dezenformasyon yasasındaki gibi Türkiye’nin kaotik bir ortama sokulacağı, diledikleri gibi yargılama ve hapse atma yapacakları gibi kaygılarımız vardı. Geldiğimiz noktada 9. Yargı Paketi’nde bunun yer almayacağı sözü verildi. Biz de bundan mutlu olduk” dedi.

AKP: Başından beri yoktu

Emir’in ardından AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, etki ajanlığının başından beri 9. Yargı Paketi taslağında olmadığını öne sürdü.

9. Yargı Paketi'ni bayramdan sonra Meclis Başkanlığına sunacaklarını dile getiren Akbaşoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bugün basına yansıyan bir takım haberlere şahit olduk. Aslında hakikaten gerçeği yansıtmayan ve üzüntü verici bir şekilde basına yansıyan bir durum söz konusu. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda 'etki ajanlığına' ilişkin herhangi bir düzenleme çalışmanın başından itibaren bulunmamaktadır. Sanki böyle bir çalışma varmış da bu taslaktan çıkarılmış gibi bir yaklaşımın ortaya konulması ve basında buna dair haberlerin yer alması gerçeği yansıtmamaktadır.”

Madde taslakta vardı

Etki ajanlığı konusu ilk olarak 5 Mayıs itibariyle konuşulmaya başlamıştı. İktidara yakın ana akım gazetelerdeki "9. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu" haberlerinin ardından ANKA Haber Ajansı 11 Mayıs'ta yasa metninin taslağını yayımlamıştı. 

bianet’in ulaştığı TBMM kaynakları da etki ajanlığı yasa taslağının geri çekildiği bilgisini paylaştı ve iddiaları doğruladı.

(HA) 

etki ajanı etki ajanı yasası etki ajanlığı
ilgili haberler
Ankara Barosu: Etki ajanlığı, taslaktan bir an önce çıkartılmalı
28 Mayıs 2024
/haber/ankara-barosu-etki-ajanligi-taslaktan-bir-an-once-cikartilmali-295860
Etki ajanlığı ve devletin temel milli yararları
27 Mayıs 2024
/yazi/etki-ajanligi-ve-devletin-temel-milli-yararlari-295767
'Etki ajanlığı teklifine' karşı hukukçular ve basın meslek örgütleri birlikte hareket edecek
23 Mayıs 2024
/haber/etki-ajanligi-teklifine-karsi-hukukcular-ve-basin-meslek-orgutleri-birlikte-hareket-edecek-295696
"İktidar 'etki ajanlığı yasasıyla' otoriter yönetim şeklini güçlendiriyor"
15 Mayıs 2024
/haber/iktidar-etki-ajanligi-yasasiyla-otoriter-yonetim-seklini-guclendiriyor-295434
RSF'den 'etki ajanı yasası' bildirisi: Bağımsız gazeteciliğe tehdit
15 Mayıs 2024
/haber/rsf-den-etki-ajani-yasasi-bildirisi-bagimsiz-gazetecilige-tehdit-295405
Etki ajanlığı yasası hakkında bilinenler: Kim nasıl gündeme getirdi, taslak metinde ne var?
13 Mayıs 2024
/haber/etki-ajanligi-yasasi-hakkinda-bilinenler-kim-nasil-gundeme-getirdi-taslak-metinde-ne-var-295282
ilgili haberler
Ankara Barosu: Etki ajanlığı, taslaktan bir an önce çıkartılmalı
28 Mayıs 2024
/haber/ankara-barosu-etki-ajanligi-taslaktan-bir-an-once-cikartilmali-295860
Etki ajanlığı ve devletin temel milli yararları
27 Mayıs 2024
/yazi/etki-ajanligi-ve-devletin-temel-milli-yararlari-295767
'Etki ajanlığı teklifine' karşı hukukçular ve basın meslek örgütleri birlikte hareket edecek
23 Mayıs 2024
/haber/etki-ajanligi-teklifine-karsi-hukukcular-ve-basin-meslek-orgutleri-birlikte-hareket-edecek-295696
"İktidar 'etki ajanlığı yasasıyla' otoriter yönetim şeklini güçlendiriyor"
15 Mayıs 2024
/haber/iktidar-etki-ajanligi-yasasiyla-otoriter-yonetim-seklini-guclendiriyor-295434
RSF'den 'etki ajanı yasası' bildirisi: Bağımsız gazeteciliğe tehdit
15 Mayıs 2024
/haber/rsf-den-etki-ajani-yasasi-bildirisi-bagimsiz-gazetecilige-tehdit-295405
Etki ajanlığı yasası hakkında bilinenler: Kim nasıl gündeme getirdi, taslak metinde ne var?
13 Mayıs 2024
/haber/etki-ajanligi-yasasi-hakkinda-bilinenler-kim-nasil-gundeme-getirdi-taslak-metinde-ne-var-295282
Sayfa Başına Git