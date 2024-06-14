Etki ajanlığı: CHP “Kaldırıldı”, AKP “Hiç olmadı” dedi

İktidara yakın medyanın 'yeni tip casusluk faaliyeti’ olarak tanımladığı ve ‘etki ajanlığını’ ismini verdiği 9. Yargı Paketi’ndeki yasa taslağıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Dün ilk önce CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Emir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin soruları yanıtladı.

9. Yargı Paketi'nin içeriğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Emir, taslak içerisinde asla kabul edemeyecekleri bazı hükümlerin yer aldığını, bunların başında da "etki ajanlığı" maddesinin geldiğini söyledi.

Etki ajanlığının, sınırları belli ve öngörülebilir olmayan bir madde olarak karşılarına çıktığını ifade eden Emir, "Bunun savcılara bir 'maymuncuk' olarak verildiği ve savcıların gerektiğinde istedikleri kapıyı onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri, istediklerini tutuklayabilecekleri ve 'sen devletin aleyhine çalışıyorsun' diyebilecekleri bir alan yaratıyordu. Hukuk devletinde böylesine öngörülemez, belirliliği olmayan ceza maddeleri olamaz." diye konuştu.

Ceza maddelerinin sınırları belli, kesin, açık, öngörülebilir olması gerektiğini belirten Emir, "Aynı dezenformasyon yasasındaki gibi Türkiye’nin kaotik bir ortama sokulacağı, diledikleri gibi yargılama ve hapse atma yapacakları gibi kaygılarımız vardı. Geldiğimiz noktada 9. Yargı Paketi’nde bunun yer almayacağı sözü verildi. Biz de bundan mutlu olduk” dedi.

AKP: Başından beri yoktu

Emir’in ardından AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, etki ajanlığının başından beri 9. Yargı Paketi taslağında olmadığını öne sürdü.

9. Yargı Paketi'ni bayramdan sonra Meclis Başkanlığına sunacaklarını dile getiren Akbaşoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bugün basına yansıyan bir takım haberlere şahit olduk. Aslında hakikaten gerçeği yansıtmayan ve üzüntü verici bir şekilde basına yansıyan bir durum söz konusu. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda 'etki ajanlığına' ilişkin herhangi bir düzenleme çalışmanın başından itibaren bulunmamaktadır. Sanki böyle bir çalışma varmış da bu taslaktan çıkarılmış gibi bir yaklaşımın ortaya konulması ve basında buna dair haberlerin yer alması gerçeği yansıtmamaktadır.”

Madde taslakta vardı

Etki ajanlığı konusu ilk olarak 5 Mayıs itibariyle konuşulmaya başlamıştı. İktidara yakın ana akım gazetelerdeki "9. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu" haberlerinin ardından ANKA Haber Ajansı 11 Mayıs'ta yasa metninin taslağını yayımlamıştı.

bianet’in ulaştığı TBMM kaynakları da etki ajanlığı yasa taslağının geri çekildiği bilgisini paylaştı ve iddiaları doğruladı.

(HA)