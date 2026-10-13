Etimesgut Belediyesi’ne yeni operasyon

Ankara’da CHP’li Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır’ın da aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belediye başkanı ağustosta tutuklanmıştı

Etimesgut Belediyesi’ne yönelik daha önce başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da tutuklanmıştı.

“İhaleye fesat karıştırma”, “irtikap” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 40 kişi 3 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Beşikçioğlu, tutuklandığı gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Etimesgut operasyonunda Beşikçioğlu dahil 55 kişi adliyeye sevk edildi

Mart ayında da operasyon düzenlenmişti

Etimesgut Belediyesi, mart ayında da bir soruşturmaya konu olmuştu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay denetimlerinde belediye ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler üzerine “zimmet” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alınmıştı.

Dönemin Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, soruşturmaya neden olan şikâyetin belediye tarafından yapıldığını belirtmişti.

(NÖ)