Ethem Özgüven: Bozcaada Ekoloji Film Festivali'ne olan inancımız arttı

Bu yıl on ikinci kez düzenlenecek Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), 8–13 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da sinemaseverlerle buluşacak.

Tamamen dayanışma, kolektif emek ve çevre bilinciyle yürütülen festival, hem ekoloji hem de belgesel sinema alanında Türkiye’nin en özgün etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor. Festival Koordinatörü Ethem Özgüven, her yıl biraz daha derinleşen ekolojik yıkımın, festival için “tersine bir motivasyon” haline geldiğini söylüyor.

“Hem haklarla ilgili hem ekolojiyle ilgili veriler her sene biraz daha kötüye gidiyor. O nedenle yaptığımız şeye olan inancımız artıyor, ümidimiz de azalıyor.”

40’tan fazla belgesel, 70 ülkeden katılım

Bu yıl 70 ülkeden başvuran yüzlerce film arasından 40’tan fazlası festival programında yer alacak.

Organizatörler, bu yılki seçkide “hakikatin peşine düşen, estetik kaygıyı ön planda tutan” yapımların öne çıktığını belirtiyor. Filmler arasında iklim krizi, savaş, kadın direnişleri ve doğal yaşamın yok oluşu gibi temalar dikkat çekiyor.

Özgüven, programın belirlenme sürecinde “ön jürinin seçiminden sonra tematik bir bütünlük” aradıklarını vurguluyor:

“Filmleri birbirleriyle ilişkilerine göre günlere bölüyoruz. Bütünlük sağlaması açısından ya da o günkü etkinlikle birlikte olması açısından planlıyoruz.”

Yangınlardan kadim bilgiye, müziğin izinden doğaya

Film gösterimlerinin yanı sıra, festivalin atölye ve buluşma programı da her yıl olduğu gibi oldukça zengin.

Bu yılın etkinlikleri arasında, Amazon ormanlarında gönüllü olarak yangın söndüren Brezilyalı bir itfaiyeci ile Kaz Dağları’ndaki köyünü yangından kurtaran Sevinç Hanım’ın deneyim paylaşımı öne çıkıyor.

Ayrıca doğanın seslerini kaydeden besteci Enis Çakar’ın ses enstalasyonu, Ulrike Köb’ün fotoğraf sergisi, Lalehan Öcal ile film okuma atölyesi, Hüseyin Karayağız’ın şebeke bağımsız yaşam üzerine oturumu, Pedro rehberliğinde düzenlenecek İspanyol “paella” buluşması, iyileşme temalı yoga ve şifa atölyeleri de festival programında yer alıyor.

Özgüven, festivalin ruhunu şu sözlerle özetliyor:

“Filmlerimizin konuları maalesef savaş, ölümler, yangınlar… Ama tüm bu felaketlerin ortasında iyileşmenin yollarını arıyoruz.”

Bozcaada halkı başrolde

BIFED’i belki de diğer festivallerden ayıran en önemli unsur, Bozcaada halkının aktif katılımı.

Özgüven bunu şöyle açıklıyor:

“Festivalin başrolünde Bozcaada halkı var. Bizim festivalimiz, bir holdingin tekelinde yürüyen büyük organizasyonlardan farklı; halk burada başrol.”

Festival, Bozcaada Belediyesi’nin ev sahipliğinde; KIA Türkiye’nin ana sponsorluğu, Avusturya Kültür Forumu, Goethe Institut İstanbul, Fransız Kültür Merkezi İzmir ve çok sayıda yerel işletmenin desteğiyle düzenleniyor.

KIA Türkiye’nin okyanuslardan topladığı plastikleri geri dönüştürerek üretimde kullanması, festivalin çevreyle uyumlu değerleriyle örtüşüyor.

Yerel işletmelerin gönüllü desteği ise BIFED’in ada ölçeğinde kolektif bir üretim pratiği olarak sürmesini sağlıyor.

BIFED, aynı zamanda Green Film Network (GFN) üyesi olarak uluslararası alanda çevre bilincine sahip festivaller arasında yer alıyor.

BIFED Gökçeada Uluslararası Ekolojik Film Günleri başlıyor

Akdeniz çevresinde büyüyen bir umut

Festivalin geleceği için Özgüven’in en büyük dileği, BIFED’in Akdeniz coğrafyasında kök salması:

“BIFED Film Günleri adıyla Gökçeada’da, Marmara Adası’nda, İspanya’da, Yunanistan’da gösterimler yapıyoruz. Şimdi İtalya da böyle bir şey istedi. Cezayir, Fas, Tunus, Güney Akdeniz çok önemli. En büyük dileğimiz bunu sürdürebilmek.”

Ödüller ve kategoriler

Festivalin büyük ödülü, Bozcaadalı gravür sanatçısı Fethi Kayaalp adına veriliyor.

İkincilik ödülü Madam Melpo, öğrenci yarışması ödülü ise 2023’te yitirdiğimiz Naci Güçhan adına düzenleniyor.

Geçen yıldan beri programa eklenen İdil Bulut-Schneider Müzik ve Ses Tasarım Ödülü de bu yıl sahiplerini bulacak.

Ayrıca, jürinin yarışma dışı fakat “mutlaka görülmeli” dediği filmler Panorama ve Özel Gösterimler bölümlerinde izleyiciyle buluşacak.

“İyileşmek istiyoruz”

Festival ekibi, 2025 temasını şu cümleyle özetliyor:

“Savaşın, yanan ormanların, kuruyan suların gölgesinde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, yeniden iyileşmenin yollarını hatırlamak.”

