HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 10:12
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 10:20
1 dk Okuma

ETHA’nın X hesabına 7. kez erişim engeli

Ajansı artık @etkinhbrajansi5 hesabından takip edebilirsiniz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ETHA’nın X hesabına 7. kez erişim engeli

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberlerini paylaştığı X hesaplarına bir yenisi daha eklendi. Ajans, 7. kez Türkiye’den erişim engeliyle karşılaştığını duyurdu ve yayınların @etkinhbrajansi5 üzerinden sürdürüleceğini bildirdi.

ETHA’nın daha önce erişime engellenen hesapları ve karar bilgileri şöyle sıralandı:

·         @etkinhaberetha — Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Mayıs 2022 tarih ve 2022/2102 sayılı kararıyla, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engellendi.

·         @EthaEtkin — 20 Aralık 2022 tarih ve 2022/5000 sayılı kararla engellendi.

·         @etkinhaberetha — 9 Şubat 2023’te Türkiye’den erişime engellendi.

·         @etkinhaberajans — BTK tarafından, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Şubat 2025 tarih ve 2025/887 sayılı kararı uyarınca engellendi.

·         @etkinhbrajansi — 18 Ağustos 2025’te erişime engellendi.

·         @etkinhbrajansi4 — 6 Kasım 2025’te engellendi.

Ajans, takipçilerine güncel paylaşımlar için @etkinhbrajansi5 hesabını izlemeleri çağrısı yaptı.

25 Eylül 2023

(EMK)

İstanbul
İstanbul
ETHA Ajansı etha etkin haber ajansı
