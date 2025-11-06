ETHA’nın X hesabına 7. kez erişim engeli

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberlerini paylaştığı X hesaplarına bir yenisi daha eklendi. Ajans, 7. kez Türkiye’den erişim engeliyle karşılaştığını duyurdu ve yayınların @etkinhbrajansi5 üzerinden sürdürüleceğini bildirdi.

ETHA’nın daha önce erişime engellenen hesapları ve karar bilgileri şöyle sıralandı:

· @etkinhaberetha — Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Mayıs 2022 tarih ve 2022/2102 sayılı kararıyla, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engellendi.

· @EthaEtkin — 20 Aralık 2022 tarih ve 2022/5000 sayılı kararla engellendi.

· @etkinhaberetha — 9 Şubat 2023’te Türkiye’den erişime engellendi.

· @etkinhaberajans — BTK tarafından, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Şubat 2025 tarih ve 2025/887 sayılı kararı uyarınca engellendi.

· @etkinhbrajansi — 18 Ağustos 2025’te erişime engellendi.

· @etkinhbrajansi4 — 6 Kasım 2025’te engellendi.

Ajans, takipçilerine güncel paylaşımlar için @etkinhbrajansi5 hesabını izlemeleri çağrısı yaptı.

BİA Medya Gözlem Veritabanı

(EMK)