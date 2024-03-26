ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Mart 2024 16:05
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2024 16:09
1 dk Okuma

ETHA muhabirini hedef gösteren Taha Hüseyin Karagöz’e tazminat cezası

Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, ETHA muhabiri Elif Bayburt'a 7 bin 500 lira manevi tazminat ödeyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ETHA muhabirini hedef gösteren Taha Hüseyin Karagöz’e tazminat cezası

Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, 6 Şubat Maraş depremleri sonrası bölgeden haber yapan Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Elif Bayburt’u hedef gösterdiği için tazminat cezasına çarptırıldı.

ETHA avukatı Özge Büşra Boyoğlu’nun Bayburt'un hedef gösterilmesine ilişkin yaptığı suç duyurusunun ardından Karagöz hakkında dava açıldı.

İstanbul Adliyesi 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada karar üçüncü duruşmada çıktı.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne ve Karagöz’ün Bayburt'a 7 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Taha Hüseyin Karagöz, deprem bölgesinde haber yapan Elif Bayburt’u “Deprem bölgesinden yanlış, çarpıtılmış, manipülatif içerikler nasıl mı üretiliyor? PKK propagandasıyla gündeme gelen ETHA elemanını Hatay Defne’de fark ettim. ETHA'nın sosyal medya hesaplarına Türkiye'den erişim yok. Ancak arka plan organizasyonundaki bağlantılı medya kurumlarını tahmin etmek güç değil” diyerek hedef göstermişti.

Karagöz Elif Bayburt’un fotoğrafını ve ETHA’nın bazı haberlerinin ekran görüntülerini paylaşmıştı.

Yeni Şafak muhabiri, ETHA muhabirini hedef gösterdi
Yeni Şafak muhabiri, ETHA muhabirini hedef gösterdi
9 Şubat 2023

(HA)

Elif Bayburt Taha Hüseyin Karagöz
Sayfa Başına Git