ETHA muhabirini hedef gösteren Taha Hüseyin Karagöz’e tazminat cezası

Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, 6 Şubat Maraş depremleri sonrası bölgeden haber yapan Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Elif Bayburt’u hedef gösterdiği için tazminat cezasına çarptırıldı.

ETHA avukatı Özge Büşra Boyoğlu’nun Bayburt'un hedef gösterilmesine ilişkin yaptığı suç duyurusunun ardından Karagöz hakkında dava açıldı.

İstanbul Adliyesi 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada karar üçüncü duruşmada çıktı.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne ve Karagöz’ün Bayburt'a 7 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Taha Hüseyin Karagöz, deprem bölgesinde haber yapan Elif Bayburt’u “Deprem bölgesinden yanlış, çarpıtılmış, manipülatif içerikler nasıl mı üretiliyor? PKK propagandasıyla gündeme gelen ETHA elemanını Hatay Defne’de fark ettim. ETHA'nın sosyal medya hesaplarına Türkiye'den erişim yok. Ancak arka plan organizasyonundaki bağlantılı medya kurumlarını tahmin etmek güç değil” diyerek hedef göstermişti.

Karagöz Elif Bayburt’un fotoğrafını ve ETHA’nın bazı haberlerinin ekran görüntülerini paylaşmıştı.